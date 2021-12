Baobabs Will Destroy Your Planet | "La música es un respiro para nosotros y hacer este disco ha sido una bocanada de aire"

Baobabs Will Destroy Your Planet son Adolfo Suárez –bajo–, Eymard Uberetagoena –voz y guitarra–, Txemi Losada –guitarra–, Mirentxu Asín –teclados– y Eneko Reketibate –batería–.

pamplona – Más "fuertes y sucios" que nunca. Así se presentan Baobabs Will Destroy Your Planet con su tercer disco, Arnasa, que supone además su debut como quinteto. Ocho canciones dan forma a este atmosférico y envolvente viaje de rock pop que ha sido también, un respiro para la formacion navarra, apunta su vocalista y guitarrista, Eymard Uberetagoena.

El título del disco, Arnasa, traducido al castellano sería aliento y según dicen, con este trabajo Baobabs ha lanzado un suspiro. ¿Por qué?

–Al final, con la pandemia hemos estado parados, con ganas de hacer... Tenemos nuestros curros –que nos gustan–, pero la música es una válvula de escape y un respiro dentro de esa vida diaria y rutina. Hemos estado bastante tiempo sin tener ese respiro y este último disco ha sido una bocanada de aire para nosotros.

En ese sentido, defienden que el grupo vuelve más fuerte, sucio y complejo que nunca, pero sin perder la esencia expuesta en los dos discos anteriores. ¿Cuál es esa esencia?

–Ponemos una canción nuestra y nos dicen que suena a Baobabs, pero tampoco tenemos muy claro nosotros qué es que suene a Baobabs, porque al final hacemos lo que nos sale y tenemos unos referentes musicales bastante claros... Pero nos gusta que nos reconozcan. Por otro lado, sí que están esas melodías de sintes, que tienen mucha importancia, los ritmos que hace Eneko a la batería, las melodías de voces... Aunque me imagino que ha ido evolucionando y además, cuantos más somos en el grupo, hay más aportaciones y atmósferas.

¿Quiénes han sido esos referentes musicales en Arnasa?

–Siempre hemos tenido grupos británicos por un lado, como The Stones Roses, pero este disco tiene un sonido un poquillo más antiguo, te puede recordar a The Jesus and Mary Chain, otras cosas nos recuerdan a The Smiths... hay más variedad.

El primer adelanto del disco fue Xalbador, tema inspirado en un bertso del bertsolari Xalbador. ¿Cuál fue la chispa de este homenaje, que publicasteis el día del 45 aniversario de su muerte?

–Es un bertso especial para la cultura vasca. Xalbador, que hoy es un bertsolari muy reconocido, era de Iparralde, tenía un dialecto vascofrancés y aquí, como no le entendían cuando cantaba, le pitaban. Y cuando en la final del Campeonato de Bertsolaris de 1967, en la final estaban Uztapide y él y todo el mundo le pitó, pero cuando cantó el último bertso lo hizo en euskera batua. La traducción sería algo así como "no toda la culpa es mía, no penséis que estoy a gusto", pero termina diciendo "aunque me silbéis, os sigo queriendo". Y cambió esos pitos por aplausos. Creemos que es un bertso muy atemporal porque tiene que ver mucho con los prejuicios y con silbar antes de conocer y el miedo a lo desconocido.

Y parafraseando el título de Egairen Beldur (Miedo la verdad), tema que cierra el disco: ¿son tiempos en los que existe cierto miedo a la verdad?

–La letra de esta canción la escribí el día que mataron a David Beriain, al por cercanía y por trabajo es algo que me afectó. La escribí por la mierda de periodismo que muchas veces sigue vivo y que llega a la mayoría de la gente, y por el miedo que mete. Y luego también por el periodismo de calidad que pensamos que es silenciado, porque hay mucho interés detrás, hay miedo a que se conozcan las historias reales... Fu un arrebato de ese día.

Y cuando una persona termine de escuchar Arnasa, ¿qué les gustaría que sucediera?

–Tanto las letras como las melodías son bastante abiertas y cada uno lo interpreta como quiera, pero lo que nos gustaría es que no queden indiferentes, que se les mueva algo. Será diferente a cada uno, pero con tal de que le genere algo, ya nos parece bien.

El próximo jueves 30 de diciembre presentáis este disco en la sala Tótem, en un concierto con entradas a la venta al precio de 4 euros más gastos de gestión. Para aquellos que no os hayan visto en directo, ¿qué tres palabras definirían un concierto de Baobabs?

–Para nosotros va a ser emotivo, porque es la primera vez que vamos a tocar después de mucho tiempo... Así que creo que ese concierto va a ser atmosférico, fuerte y emotivo. Tenemos muchas ganas.

Y ahora que estamos a punto de cerrar este año, mirando a lo que está por venir, ¿qué le pediría Baobabs Will Destroy Your Planet al 2022?

–Poder tocar. Un poco de tranquilidad en ese sentido, de poder ir a conciertos como público y a tocar también.