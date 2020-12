Lysa Tchaptchet y Nerea Pena analizan el Europeo Femenino

LYSA TCHAPTCHET

¿Cómo se siente en este comienzo del Europeo?

–Estoy con muchísimas ganas. Algo nerviosa sí que estoy, pero bueno, tampoco mucho. Sobre todo con muchísimas ganas de empezar ya esta aventura.

¿Qué supone para usted estar en un torneo tan grande como este?

–La verdad es que esto es un sueño para mí. A día de hoy sigo sin terminar de asimilarlo. Me parece una pasada todo esto que está sucediendo.

Acaba de jugar sus primeros partidos con las Guerreras, ¿cómo los vivió?

–Han sido partidos muy buenos, que nos han servido para matizar algunos detalles antes de que comience el campeonato. Me he sentido también muy bien con ellas, sobre todo muy arropada y estoy muy a gusto. Y en los partidos que hemos jugado me he sentido bien, tanto en ataque como en defensa. Además, hemos podido ganar y me parece que eso está bien para llegar al campeonato con buen pie, aunque los partidos hayan sido amistosos.

Rusia, en el primer partido, con Suecia y República Checa en el grupo. ¿Cómo lo ve?

–Me parece que es un grupo bastante difícil, en el que tendremos que pelear en todo momento, desde el principio hasta el final, para poder pasar. Pero creo que con esfuerzo y con garra terminaremos consiguiéndolo.

¿Cómo llega el equipo al Europeo?

–Venimos con muy buenas sensaciones, después del fin de semana, de la última preparación. Creo que está muy bien haber podido disputar estos partidos para poder prepararnos aún mejor, algo que no todos los equipos han podido hacer por las circunstancias. La verdad es que veo al grupo muy bien y muy sólido.

¿Qué expectativas tiene?

–Yo creo que no vamos con ninguna expectativa en general, por lo menos yo no tengo ninguna expectativa marcada como tal. Creo que hay que ir a por cada partido, poco a poco, e ir viendo los resultados. Y disfrutar, claro. Eso lo primero.

NEREA PENA

¿Con qué sensaciones afronta la selección este Europeo?

–Desde luego con muchas ganas e ilusión, como cada vez que tenemos una competición. Pero también con incertidumbre por el coronavirus. Las chicas sólo se han concentrado una vez antes del Europeo y eso es inusual. Con todo, la sensación es que estamos preparadas y con ganas de ir y de jugar de nuevo.

El primer reto es la potente Rusia.

–Empezamos con un rival muy fuerte. Lo bueno de enfrentarnos a Rusia de primeras es que vamos con toda la energía. Hay más posibilidades de luchar ese partido. Tenemos claro que cada punto puede ser oro. En un Europeo además se arrastra, así que todos los encuentros son importantes. Si desde el primer día podemos dar la sorpresa, sería estupendo.

El objetivo, como siempre, será luchar por alguna medalla, ¿no?

–El objetivo principal es pelear este campeonato. Lo bueno de esta situación tan rara y de incertidumbre es que cualquiera puede ganar. El que más opciones tiene es al que menos le toque el virus, el que llegue en mejor forma y el que menos parones haya tenido.

Estará con otra navarra, Lysa Tchaptchet. ¿Cómo está siendo la experiencia con ella?

–Muy buena. Nunca había coincidido y debo decir que es una niña estupenda. Al trato sólo puedo comentar cosas buenas de ella. Y, en el juego, me ha sorprendido. La base, que es lo que se necesita, la tiene más que aprendida. Es nueva y necesita tiempo para entrar en el sistema, pero es una chica abierta a escuchar, a aprender y a preguntar. Una grata sorpresa.

A nivel personal, ¿cómo llega a este torneo?

–En una situación un poco extraña. He vivido un cambio de equipo hace poco. Antes de ello estuve casi cuatro semanas sin jugar, sin hacer balonmano. Me ha costado un poco volver a estar en pista, no voy a mentir, pero estoy con ganas. Cuando fui a Dinamarca me tuve que adaptar de nuevo enseguida. Es un reto, una situación diferente, y ahora lo bueno es que el sistema lo conozco y también a mis compañeras, cosa que no tenía cuando cambié de equipo. Pero estoy con muchas ganas de jugar al balonmano, darlo todo en la pista y ayudar al equipo.