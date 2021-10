El dominio esloveno

En un párrafo

Si un país consigue en una temporada ganar: dos de las tres grandes vueltas (Tour y Vuelta); otras cuatro rondas por etapas; dos de los cinco monumentos (Lieja y Lombardía); el oro olímpico de contrarreloj; y, en resumen, 26 victorias, se puede decir sin lugar a dudas que ha hecho una gran campaña. Pero si resulta que todos esos éxitos los han conseguido solo dos corredores, los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, hay que hablar de un dominio apabullante. Y lo que más maravilla de todo es la edad del mejor de ellos, Pogacar. Con apenas 23 años recién cumplidos (en septiembre) ya tiene un doblete en el Tour. Dicen los expertos que eso no significa que vaya a ganar diez, porque ahí está el precedente de Laurent Fignon, que lo ganó con 22 y 23 años pero no logró anotarse ninguno más. Vale, de acuerdo. Pero con ese estilo tan valiente que tiene, va a ser divertido ver en los próximos años si lo consigue o no.