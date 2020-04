“El virus no nos puede afectar mentalmente”

pamplona – Es la segunda temporada de Juninho en Osasuna Magna. Cicero Severino Da Silva pasa el confinamiento solo en su piso de Pamplona. "Estoy bien, pero me está costando pasar los días solo. Mi mujer se marchó en enero a Brasil para hacer unos trámites y el 18 de marzo tenía cita en extranjería para regresar, pero la pandemia llegó a España y se tuvo que quedar en Sao Paulo. Me preocupa, porque en Brasil viven muchos millones de personas. Además de mi mujer, allí están mis padres, mis hermanos, mis primos... toda la familia, que es lo más importante que hay. Estoy en contacto con ellos a diario y me dicen que me cuide, porque ven los datos en la tele, pero les intento tranquilizar". Sólo ha salido dos veces de casa "para hacer la compra". Por lo demás "entrenamos todos juntos por videollamada.Y a las 8 salgo a aplaudir a todos los sanitarios. El resto del día hablo con la familia, juego a la Play, veo la tele... Lo importante es ser fuerte de cabeza. No podemos dejar que esto nos afecte mentalmente. Por eso intento hacer bromas y mantenerme activo".