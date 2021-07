Jon Rahm vuelve a ser el número uno del mundo

Pamplona – El tercer puesto de Jon Rahm en The Open Championship (es decir, el Abierto Británico) ha provocado la admiración de todo el mundo del golf. "Estaría loco si no estuviera contento con acabar en ese puesto en un major", afirmó el de Barrika tras firmar una brillante actuación el último día en Royal St. Georges a la que solo le faltó acierto con el putt. Rahm estuvo muy cerca de hacer un albatros, esto es tres golpes menos en un par 5, y un hoyo en uno en un par 3. Al final, su posición final le ha llevado a concluir los cuatro grandes de 2021 entre los ocho primeros e imitar a una leyenda del golf. Antes que él, el sudafricano Gary Player era el único jugador no estadounidense que lo había conseguido. Rahm ha sido el jugador que más puntos para el ranking mundial ha logrado este año en los majors y en el cómputo de golpes ha logrado 24 bajo par, cuatro menos que el segundo.

Lógicamente, la consecuencia de todo esto es que ha vuelto al número 1 del mundo, donde va a cumplir ya ocho semanas para igualar al alemán Martin Kaymer. Si suma una más, el barrikoztarra alcanzará al sudafricano Ernie Els. Esta semana Rahm no jugará ya que estará en pleno desplazamiento hacia Tokio, donde la semana que viene partirá como uno de los grandes favoritos a medalla en los Juegos Olímpicos. Y hay una posibilidad de que pierda el número 1 del mundo, pero pasa solo porque Dustin Johnson venza en el 3M Open que se disputa en Minnesota sin la presencia del vizcaíno.