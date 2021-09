'Elisa y Marcela': un amor imposible

"No hagas películas pensando en el público o en los festivales o en los críticos o en tu madre. Pero nunca les des la espalda. Una película es un encuentro de tu mirada con la del espectador... Una película no puede ser el espejo de tu vanidad. Es un espejo a compartir. Con dos. O con 2.000. O con 200.000. A veces, querer llegar a dos millones puede hacer que te quedes sin nadie. Y no hay nada más triste que hacer películas para nadie. Tú incluido". Isabel Coixet pronunció estas palabras en la pasada edición del Zinemaldia, al recibir el Premio Nacional de Cinematografía.



La directora catalana (Sant Adriá de Besos, Barcelona, 1960) recordaba en su discurso cómo'Demasiado Viejo Para Morir Joven' (1989), que más adelante pasaría sin pena ni gloria por la cartelera. Tras un parón de siete años dirigió su segunda película, la coproducción hispano-estadounidense 'Cosas que nunca te dije', que obtuvo una excelente acogida. Desde entonces, Coixet ha podido desarrollar una, pero en la que ha gozado del respaldo del público y no le han faltado reconocimientos y galardones, incluyendo varios Premios Goya. 'La Librería' (2017), por ejemplo, se llevó dos: Premio a Mejor Dirección y Premio al Mejor Guión Adaptado.

En 2018 la cineasta presentó en la Berlinale la historia de dos maestras gallegas, Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, que el 8 de junio de 1901 se habían casado en la parroquia de Dumbría en A Coruña. Fue la primera unión lésbica aprobada de la que se tiene constancia en el Estado, 104 años antes de que el Gobierno de Zapatero aprobase la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La prensa y las autoridades de la época comenzaron a asediar a las jóvenes ('Novios de contrabando') y a la pareja no le quedó más remedio que emprender una huida a Oporto, Portugal, donde fueron detenidas. La sorpresa saltó cuando se descubrió que una de ellas, Marcela, estaba embarazada. ¿Quién era el padre?

Las actrices recrean la vida de dos maestras enamoradas a principios del siglo XIX en Galicia. Foto: Netflix

Este insólito episodio fue recogido por primera vez por el catedrático de la Universidad de A Coruña Narciso Antonio de Gabriel Fernández en el libro Elisa y Marcela. Más allá de los hombres. Coixet se quedó prendada, conmovida. "Sólo puedo decir que las historias me encuentran. Y que habitualmente me centro en mujeres fuertes porque es el tema que controlo", afirmó durante la presentación de la película en Berlín.



Escribió el guioón y se enfrentó, reconoce, a más trabas de las esperadas para poder llevarlo a la gran pantalla. Como las recientes 'Roma' o 'Cold War',. No era una comedia o una película de fácil digestión, sino un un drama rural de principios de siglo XX con un amor desgarrador entre dos mujeres lesbianas como premisa. "En este país, y en casi todos, cuando quieres hacer una comedia es mucho más fácil. Vas donde el productor y casi te pone el cheque. Pero cuando quieres dirigir un drama siempre hay un recelo. Hacer reír, de cara a la taquilla, está mejor visto que hacer llorar o emocionar", dijo la directora.

Hasta que apareció Netflix, puso el dinero encima de la mesa y desempolvó el guión para siempre. La decisión no gustó a 160 exhibidores alemanes que pidieron retirar la película de la competición oficial, ya que la cinta sólo iba a verse en la plataforma audiovisual marginando con la decisión a las salas de cine germanas.

Conexión de las protagonistas

Más allá de polémicas, la epopeya romántica está protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, que tuvieron que crear vínculos auténticos y reales, partiendo de cero, ya que "no se conocían de nada", explicó Coixet a la revista de cine Fotogramas. "Crearon un cariño y un deseo que traspasa. Desde que escribí el guión pensé en Natalia. Tiene una belleza abrumadora, cambiante, y un poder de transformación que pocas actrices del mundo poseen. Está guapa de hombre y de mujer. Y, a pesar de su experiencia hay inocencia en ella. A Greta la conozco desde que era muy pequeña; conozco a su madre y a su padre. Es muy camaleónica, tiene verdad y un instinto animal brutal. Es entre ardilla y leona. fue precioso verlas crear esos vínculos. Me han ayudado muchísimo".

'Elisa y Marcela' es un valiente cóctel en el que caben un romance de fatal desenlace, el thriller y las dosis necesarias de erotismo durante los 129 minutos de metraje. Tras competir en Berlín se estrenó, finalmente, en las salas de cine el 24 de mayo de 2019 y dos semanas después, el 7 de junio, ya estaba disponible en Netflix. La película recibió críticas dispares.