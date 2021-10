Navarra y los mariachis: historia de un idilio

Los hermanos Raúl y Jesús Anoz Laspeñas no fueron los primeros en grabar 'No te vayas de Navarra'. Según parece, no quedaron demasiado satisfechos con la jota compuesta por Ignacio Román y Rafael Jaén y cedieron el honor a la tonadillera malagueña Marifé de Triana en 1967. Luego las tornas cambiaron. No pudieron (o no quisieron) abandonar el himno que los ha acompañado toda la vida hasta su concierto de despedida de 2015 en su pueblo natal, Milagro.

La letra, ya se sabe, describe cómo en unas fiestas de San Fermín un mozo navarro se enamora perdidamente de una muchacha andaluza: 'No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera / flamencona, no te vayas de Pamplona'. Durante 55 años, los hermanos Anoz despacharon decenas de discos (algunos hablan de 40, otros suben la cifra a 60), mezclaron estilos alegremente (jotas navarras, zortzikos, canciones norteñas mexicanas y sudamericanas) y subiéndose a escenarios de todo el mundo (de Argentina a México, desde Suiza a Holanda) pasearon el traje de pamplonica con pañuelo rojo al cuello y una guitarra. Convertidos en toda una institución, en 2015 decidieron retirarse. El Ejecutivo foral le dedicó unas cálidas palabras a modo de homenaje: "Las canciones de los hermanos Anoz han proporcionado millones de horas de canto, baile y emoción a varias generaciones de jóvenes y mayores".

los guaranys

Otros que transitaron de la jota a los sonidos mexicanos y latinos (y viceversa) fueron Los Guaranys de Estella-Lizarra. El nombre del grupo, "escrito con 'i' griega", subraya uno de sus fundadores, José Ignacio ('Josetxo') Arbeloa, conectaba directamente con los guaraníes indígenas de América Latina. Pero la formación navarra, que había nacido a finales de los 60 -"entre el 68 y el 70"-, marcaba distancias con un discurso propio que hermanaba ambos continentes. Como muchos otros, como los hermanos Anoz, grabaron su propia versión de 'No te vayas de Navarra' en un single de 1972 que en su cara B tenía una conocida ranchera de Gabriel Rodríguez, 'La enterradora'. Durante dos décadas recorrieron la península de punta a punta. Sólo les faltó pisar Andalucía. "Éramos una orquesta de baile, pero nuestra especialidad era la canción mexicana", apunta Arbeloa, que explica que en su repertorio habitual no podían faltar "las rancheras, los boleros ni los corridos mexicanos€ sin dejar de lado al resto de la música latinoamericana".

'kojón prieto y los huajolotes'

'Kojón Prieto y los Huajolotes' fueron los reyes del 'napar-mex', una combinación sin filtros y alocada de rancheras y espíritu punk. En 1993 la canción del verano en la zona -al menos en los bares y las txosnas de las fiestas- fue 'Insumisión', un divertido alegato a favor de los jóvenes que se negaban a hacer la 'mili'. La propuesta era bien curiosa. Recordaba en parte a la jugada que habían hecho 'The Pogues' en Dublín en los años 80 -mezclar sin pudor dos tradiciones musicales distintas- y tenía un claro componente político.

Pero, ¿de dónde había surgido la ocurrencia? ¿Cómo se habían puesto a triturar ingredientes tan dispares y exóticos entre sí? "La idea primigenia era salir a los bares a tocar y pasar la gorra, como hacen en México vendiendo canciones en las cantinas. Como a nosotros no nos iban a comprar ninguna canción pensamos en hacerlo así. Después de estar por la mañanita con el vermú sacamos (dinero) para comer y echarnos unas buenas copas y, dijimos, esto es un chollo", explica su líder, Marco Antonio Sanz de Acedo, más conocido como Eskroto, en un documental sobre el grupo navarro.

La realidad es que Eskroto o Gavilán, su 'alter ego' latino, había pasado unos meses en tierras mexicanas en los tiempos de 'Tijuana in Blue', la banda con la que se dio a conocer. Se le encendió la bombilla: decidió beberse a tragos el folclore del país azteca (mariachis, polkas, género romántico, cumbias) para aderezarlo con 'rock and roll' y unas letras apegadas a la realidad navarra. 'Kojón Prieto y Los Huajolotes' supieron llevar a su terreno material inflamable con mucho humor ('Txuss' de La Polla Records, el "oficio rastrero" que describen en 'Carcelero') y acogían en sus filas a otro gran personaje, Antonio de la Cuesta, más conocido como Tonino Carotone, el autor de 'Me cago en el amor'.

Encima del escenario, el combo se multiplicaba como champiñones hasta sumar 17 miembros y montaba auténticas farras tabernarias acompañado de guitarrones, instrumentos de cuerda, vientos, acordeón y coros. Vivieron intensamente, duraron poco: se disolvieron en 1995 tras haber publicado tres discos, prácticamente uno detrás de otro, además de un recopilatorio: '¡Agárrense que llegan los reyes del Napar-Mex!' (1993), '€Síganle compadres!' (1994) y '¡¡¡Salud cabrones!!!' (1995).

Eclosión MEXICANA

'Los amigos así' es una de las canciones incluida en un doble álbum que salió a finales del año pasado y que por primera vez reúne a catorce grupos navarros anclados en la tradición mexicana.

Grabado en los 'Estudios K' de Pamplona, 'Unidos por la Música Ranchera' es la muestra de que este estilo musical está muy vivo en el territorio. La idea la promovieron 'Los Tenampas', grupo compuesto por los hermanos David y Mikel Artuch y su padre Patxi, quienes en 2009 viajaron al conocido templo mariachi y decidieron adoptar su nombre. La familia Artuch venía del folclore navarro y de haberse formado en el conservatorio Pablo Sarasate.

Bajo el nombre de 'Los Tenampas y El Mariachi', participan en 'Unidos por la Música Ranchera' con trece formaciones navarras más: 'Dúo Imperial', 'Mariachi Zacatecas', 'Ana Ganuza', 'Diego Quevedo', 'Luisyana', 'Chuchín Ibáñez' y 'Los Charros', 'Mariachi Los Cazahuates', 'Roberto y Jessi', 'Roberto Urrutia' y 'Amanecer Ranchero', 'Puro Relajo', 'Distrito Federal', 'Txingones de la Rencle' y 'Txamukos'.

'los tenampas'

El pasado 19 de diciembre unas 1.200 personas llenaron el recinto de Navarra Arena para disfrutar de una velada mexicana capitaneada por 'Los Tenampas'. Fue el primer gran concierto después de las restricciones impuestas por la pandemia. Además de 'Chuchín Ibáñez', subieron al escenario 'Puro Relajo', con los que interpretaron cuatro canciones. Tras dos aplazamientos forzosos, se pudo celebrar el 'show', evidenciando una vez más los estrechos lazos que unen la música popular mexicana con Navarra.

'puro relajo'

'Puro Relajo' es uno de los grupos con sabor mexicano más activos de Navarra. Sólo en octubre, en los albores de la pospandemia, tienen previstas cinco actuaciones. Algunos de sus vídeos en Youtube superan las 300.000 visualizaciones, como el concierto de los San Fermines 2019 o el que emitió EiTB en la plaza principal de Aibar en el programa 'Oholtzan' en enero de 2018. Hace unos meses se atrevieron a adaptar la emblemática 'Rianxeira' y en su repertorio se incluyen temas populares en euskera, como 'Xalbadorren heriotzean' o 'Behin batean Loiolan', pasados por el tamiz mariachi.