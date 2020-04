EH Bildu pide que se aclaren “zonas oscuras”

pamplona – EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado varias preguntas para que el equipo de gobierno municipal aclare "las zonas oscuras de la actuación llevada a cabo por Policía Municipal para desahuciar a cinco familias" de un edificio municipal. Entre esas "zonas oscuras", la coalición ha citado "las fechas de la ocupación y la falta de información a los grupos municipales". EH Bildu rechazó la "deriva autoritaria con la que está empezando a actuar el tripartito de derechas tomando decisiones en minoría y de forma unilateral que pueden vulnerar derechos de la ciudadanía y que dejan al Ayuntamiento en una situación legal delicada". La coalición pide contrastar la información dada por el Ayuntamiento por la cual la ocupación "se produjo ayer mismo" (por el martes) frente a la de los vecinos "que la sitúan en hace más de un mes". "Cuando está vigente una legislación de excepción que prohíbe desahucios en seis meses, llevar a cabo una operación de estas características deja al Ayuntamiento en una situación legal muy precaria", remarcó. También criticó "los supuestos realojos llevados a cabo por el tripartito de derechas". "No es cuestión de si se ha realojado o no a las personas desahuciadas ni donde, la cuestión realmente relevante es si se les tenía que haber desahuciado", destacó EH Bildu que exige que se desarrolle un plan de actuación con estas cinco familias para que se les haga un seguimiento de su situación. Finalmente, EH Bildu advirtió de que "en caso de que se demuestre que se ha llevado a cabo un desahucio ilegal", exigirá responsabilidades políticas. "El equipo de gobierno no puede nunca ordenar que se vulneren derechos de la ciudadanía por su obsesión de ir contra las ocupaciones", concluyó.