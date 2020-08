Vecinos de Barañáin reclaman una cubierta para el parque del Lago

barañáin – "Primero nos dijeron que la obra no se iba a realizar en verano porque era cuando más niños y niñas utilizaban el parque. Después, que había falta de materiales, y la última es que tras realizar catas en los suelos habían encontrado algún problema... Sea lo que sea, el parque lleva desmantelado desde el pasado mes de junio, sin columpios y vallado, y la obra de la cubierta no llega nunca", denuncian Ane Sánchez Jiménez y Eneko Peña Loidi.

Ambos vecinos de Barañáin, lamentan que después de haber pasado prácticamente un mes confinados en casa "los críos no puedan utilizar la zona de juegos más grande con la que cuenta Barañáin". El Ayuntamiento, dicen, no les ha informado de nada. "No ha habido reuniones ni nos han explicado cuándo se van a realizar las obras. No han tratado este tema en el pleno y es imposible reunirse con ellos, parece que no les importa solucionar un problema en una población que cuenta con muchísimos menores", explican. Hoy se movilizan junto a otros vecinos y vecinas, a las 19.00 horas, para reclamar una solución.

La cita será en el mismo parque infantil del Lago, que permanece vallado y desmantelado desde hace casi tres meses. "Pensábamos que habían aprovechado la desescalada para comenzar las obras, pero no ha sido así. Hemos podido salir a la calle, ahora los txikis pueden jugar ya en los parques, y tienen que repartirse entre otras zonas que son mucho más pequeñas, algo que dada la situación ni siquiera es recomendable. No entendemos por qué no lo llevan ya a cabo".

Desde EH Bildu ya denunciaron hace un mes esta problemática, y es que el proyecto de la cubierta –que sería la única con la que contarían en el municipio, donde existen actualmente seis parques, uno de ellos semicubierto– fue aprobado en pleno ya en diciembre de 2018. Posteriormente, en febrero de 2019, la obra se adjudicó por 296.652 euros (IVA excluido). La intervención consiste en una estructura metálica revestida de madera decorativa y con una cubierta de paneles de policarbonato transparente, para garantizar la entrada de luz en el interior y con iluminación artificial que permite su uso durante todo el año.

"Hay cosas que el Ayuntamiento no puede controlar si la empresa tiene falta de material o la obra sufre algún parón. Eso lo entendemos. Pero no tiene sentido que desmantelen la zona sin tener una fecha prevista para las obras y se quede así durante casi tres meses", señalan. Echan de menos una zona de juegos que lleva cerca de 30 años formando parte de la estampa habitual del Lago, un parque "que cuenta con juegos modernos y zonas para niños y niñas de diferentes edades. Además ofrece muchas alternativas, porque es un espacio en el que también puedes darte un paseo, ir a ver los patos o jugar con el balón. Es más seguro que otros parques porque cuenta con una valla. Lo único que le falta es la cubierta, que además es una demanda que los vecinos llevamos años reclamando".

al detalle

La iniciativa. El proyecto de la cubierta para el parque infantil del Lago fue aprobado en pleno ya en diciembre de 2018. En febrero de 2019 la obra se adjudicó por 296.652 euros (IVA excluido). Consiste en una estructura metálica revestida de madera y con una cubierta de paneles de policarbonato transparente.

Movilización. Los vecinos y vecinas se concentrarán hoy a las 19.00 horas en el parque.