La gasolinera de Aribe se mantendrá abierta al menos 4 meses más

La gasolinera de Aribe, tal y como anunció DIARIO DE NOTICIAS el martes, iba a cesar su actividad a partir del 1 de septiembre porque se terminaba el contrato de arrendamiento y porque la parte vendedora no encontraba un comprador. Sin embargo,este jueves, el dueño de la estación de servicio situada en el valle de Aezkoa, José Javier Remondegui, anunció que va a ampliar el contrato de alquiler hasta el 31 de diciembre. "Hemos prorrogado el alquiler porque el valle se iba a quedar sin suministro de tienda y gasolina y no podíamos hacer eso", reconoce Remondegui. A comienzos de esta semana uno de los potenciales compradores se echó atrás en su decisión de adquirir el negocio, provocando una gran preocupación entre los habitantes del valle, no obstante, Remondegui asegura que continúan las negociaciones de su venta. "Hay gente interesada en comprarla pero no hay tiempo para venderla, entonces se ha prorrogado. Dejamos este tiempo para arreglarnos con el comprador", añade el propietario.





servicio básico

Con esta solución transitoria, el valle puede ahora tomar un respiro, ya que su desaparición supondría dejar a sus 853 habitantes no sólo sin el servicio de gasolinera, sino también sin la única tienda de alimentación del valle. "La gasolinera es el centro neurálgico del valle y es una buena noticia que se mantenga el servicio tal cual está hasta finales de año, veremos luego en diciembre lo qué pasa", afirma el presidente de la Junta de Aezkoa, Karlos Bueno.

Desde hace unas cinco décadas, esta estación de servicio, que incluye el suministro de gasoil, una pequeña tienda de alimentación y un bar-cafetería, ha estado arrendada a diferentes personas vecinas del Pirineo. No es la única tienda del valle, ya que en Garralda, a sólo 2 kilómetros, existe una carnicería con una pequeña tienda-comercio y el comercio Casa Nagore, un estanco y pequeña tienda; y fuera del valle, en Auritz-Burguete, a 11 kilómetros, existe un supermercado más grande. Respecto al servicio de gasolinera, las más cercanas se encuentran en Aurizberri-Espinal, a 11 kilómetros, y en Oronz, a 26. Sin embargo, el de Aribe es un negocio que siempre que ha estado abierto ha funcionado, además de que genera puestos de trabajo en la zona. "Esperamos que en diciembre haya una alternativa para que ese negocio no cierre porque no estamos en un momento de cerrar nada, sino de crear empleo", subraya Bueno.

INCERTIDUMBRE

Con esta medida temporal, el actual arrendatario de la gasolinera, Koldo Landa Arcelus, va a disponer de tiempo suficiente para montar su tienda de alimentación y bar-cafetería en el edificio antiguo de Opposa, perteneciente ahora a Nasuvinsa. Situado a sólo unos pocos metros, en la misma localidad, el local de unos 140 metros cuadrados ha sido la apuesta emprendedora de este vecino de Orbaizeta, que espera comenzar las obras en septiembre y que terminen en diciembre. "En cuanto vi que el propietario de la gasolinera cada vez me pedía más, decidí optar a lo de Oposa y me encontré con mejores condiciones", reconocía el lunes.

Ahora, Koldo ha acogido positivamente la noticia de la prórroga del alquiler y ya se ha vuelto a hacer urgentemente con provisiones de gasolina que obviamente no había solicitado ante la incertidumbre, pero lo que lamenta es la forma de proceder por parte del propietario. "No tenía que haber andado de esas maneras y esperar a última hora para decirme la decisión. A mí me viene de lujo porque podré terminar la tienda pero me temo que en diciembre volverá a pasar lo mismo con la gasolinera. Es difícil que salgan compradores con ese precio tan altísimo", declara.

Una por una, al menos los habitantes del valle de Aezkoa ya tienen asegurada por 4 meses la pervivencia de la gasolinera.

"No tenía que haber esperado a última hora para tomar la decisión" KOLDO LANDA arcelus Arrendatario y gestor actual