Cuatro colectivos y 49 particulares presentan alegaciones a las cámaras en Zizur

zizur – El pasado 30 de septiembre el pleno de Zizur Mayor aprobó una la modificación presupuestaria por valor de 156.000 euros para instalar 65 cámaras de vídeo vigilancia, una medida con la que el Consistorio busca mejorar la seguridad y responder a una demanda ciudadana, según indicaron, tras los sucesos que se saldaron hace unas semanas con la agresión a un comerciante. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de Geroa Bai, Navarra Suma, el PSN y el concejal no adscrito. Desde EH Bildu y AS Zizur manifestaron su rechazo, votaron en contra e incluso presentaron una moción en la que solicitaban una consulta ciudadana. No prosperó.

Esta semana un grupo de vecinas y vecinos, cuatro colectivos y 49 particulares, han insistido en que no quieren que la medida, que generó ya cierta polémica cuando se hizo pública, se quede como está. Y es que, valoran, es una iniciativa que "creó gran revuelo en el pueblo por las formas en las que se presentó: la modificación se propuso a pocos días del pleno y no se tuvieron en cuenta las 450 firmas presentadas a favor de una consulta ciudadana", han señalado, tras criticar que equipo de Gobierno "no ha querido abrir un proceso de debate y reflexión".

Explican que los colectivos y las vecinas y vecinos de Zizur "hemos seguido trabajando para detener semejante atropello. A lo largo de esta semana hemos presentado en el Ayuntamiento 53 alegaciones, con el objetivo de que este tema siga sobre la mesa y que se tenga que volver a debatir en el próximo pleno".

En estas alegaciones, explican, han expuesto diferentes motivos por los que no aceptan la colocación de las cámaras en las vías públicas de Zizur. "Hemos denunciado la falta de transparencia del Ayuntamiento (no sabemos dónde se colocarán las cámaras de vídeovigilancia, ni con cuántos vecinos y comerciantes se ha hablado) y el nulo interés por el debate público y la consulta popular (haciendo caso omiso a las firmas recogidas en un plazo de tiempo muy justo), hasta la vulneración de la intimidad privada y colectiva que acarrea este tipo de acciones. Todo ello sin olvidarnos de que es una medida totalmente injustificada", denuncian.

El concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Andoni Serrano (Geroa Bai), explicó en una entrevista a éste periódico los motivos que han llevado a su grupo a apostar por este sistema y recalcó su carácter preventivo en un municipio "tan seguro como cualquier otro". Se trata, dijo, de "aportar una mayor seguridad a la ciudadanía. Lógicamente, estas grabaciones no serán visualizadas excepto cuando suceda algo y se requieran las imágenes. Por otro lado, tienen un efecto disuasorio para quienes quieran cometer hechos delictivos".