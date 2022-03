Zugarramurdi en busca de apoyos para construrir una variante en el pueblo

Desde hace muchos años, Zugarramurdi, que cuenta con 225 habitantes, recibe miles de visitantes al año. Sea por la famosa Sorginen Leizea o Cueva de las Brujas, por el Museo y por las ventas de la muga, la pequeña localidad de Xareta es lugar de visita habitual para miles de personas cada año.

Según los datos del año pasado, 85.000 personas visitaron la cueva, y más de 40.000 el museo. El número de visitantes se ha visto reducido por la pandemia, ya que eran más de 100.000 los que visitaban cada año la cueva.

Los números pueden resultar positivos, hasta cierto punto, para las arcas del Ayuntamiento, o para bares y restaurantes, por ejemplo, pero la masificación que sufre el pueblo también acarrea un gran problema de tráfico, sobre todo en la plaza, donde existe un paso estrecho que, según el alcalde Evaristo Mentaberri, se convierte en "caos".

No es un problema nuevo, hace muchos años que lo identificaron, y han trabajado en ello, para buscar soluciones. Hace más de diez años estudiaron la posibilidad de construir una variante para que los vehículos no tuvieran que pasar por el centro de la localidad, aunque no se ha ejecutado. La variante supondría una inversión de 1,9 millones de euros.

Según un estudio realizado por el Consistorio, una media de 1.000 vehículos pasa cada día por la plaza de Zugarramurdi. Tienen claro que hay que buscar soluciones, y están trabajando en la idea de la variante, que comenzaría en la carretera proveniente de Sara, y pasaría por tierras del Valle de Baztan. El trayecto está considerado como camino rural y eso limita la iniciativa del Gobierno de Navarra.

En este sentido, el pasado jueves, el alcalde Evaristo Mentaberri, junto al concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Baztan, Florentino Goñi, se entrevistaron con Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra y Pablo Azcona, de Geroa Bai para tratar de buscar soluciones y solicitar la aprobación de una enmienda económica que permita acometer la obra. Fue una primera reunión, que en el futuro pretender continuar, reuniéndose con representantes de otros partidos.

El Ayuntamiento de Zugarramurdi hace años que comenzó con los trabajos previos de la variante. Mentaberri señala que "hicimos un estudio de detalle hace unos años, la memoria está valorada y hemos iniciado algunos trámites. El proyecto aún no está redactado, es necesario obtener la autorización previa de la Confederación Hidrográfica".

Son conscientes que de haber solución, tardará un tiempo, mientras tanto intentan gestionar el problema como pueden. Por ejemplo, en días señalados, donde se espera gran afluencia de vehículos, el Ayuntamiento contrata a tres personas que se encargan de regular el tráfico.

A ello se le unen medidas disuasorias, como vender las entradas de la cueva o el museo on-line, y organizar visitas guiadas de forma escalonada.