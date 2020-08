Indignación entre vecinos de la Txantrea por la tala de árboles del parque de Irubide

Vecinos del barrio de la Txantrea han criticado en las redes sociales la tala de árboles que ha comenzado este jueves en el parque Irubide como parte del proyecto de urbanización y construcción del parque Txantrea Sur, de casi un kilómetro de largo y cien metros de ancho. Los vecinos han lamentado la premura con la que se ha iniciado el corte de árboles y cuestionan también el número de ejemplares que van a ser talados.







Los trabajos de la primera fase del proyecto comenzarán en la zona más cercana al río Arga y al puente de la Magdalena, donde habrá entrada peatonal al parque, zona habitual de recreo de los vecinos, y a la Txantrea desde el centro de la ciudad. Para ello se derribarán tres edificios junto al convento de la orden de las Josefinas Además, el proyecto contempla una rotonda junto al instituto Irubide, que da nombre al parque, popular por sus magnolios y la floración de los cerezos en primavera.





EH Bildu ha exige a las horas de comenzar la tala que el tripartito de derechas cumpla los compromisos

con la Txantrea para minimizar las afecciones de las obras sobre el arbolado y la extensión del parque de Irubide.

"Los compromisos, surgidos de un proceso participativo, incluyen un", ha recordado la coalición. "Lo que buscamos es garantizar que en la ejecución de las obras se respete lo dicho por el barrio y no se imponga la hoja de ruta de la derecha", aclara EH Bildu.

No entiendo qué sentido tiene destrozar un parque tan querido para meter una carretera. Desde AAVV Arga-Txantrea nos hemos opuesto siempre. Que pena, joder. #Txantrea https://t.co/eWVaNwY3HW

Veo los planos y no me explico el porque de esa tala. Tantos arboles y en zonas donde no va la calle de 30 ni la rotonda... #Txantrea pic.twitter.com/KVuIhfjsQn