A falta de comparsa y música, pintxo y caña

Los pamploneses celebran a su patrón en las terrazas supliendo las actividades tradicionales de años anteriores

Pamplona celebró ayer, de una forma más atípica de lo normal, el día de su patrón, San Saturnino. Todos los años, bandas de música, comparsas y otros eventos acompañan de la mano la festividad, pero este año, debido a la covid. Estos han tenido que ser seguidos vía on line.

Pamploneses y pamplonesas, a pesar no celebrarse actividades, salieron a la calle a compartir este día tan especial con los suyos. En la Plaza del Castillo, encontramos a Cristian Zapata que explicó que, "las medidas impuestas te invitan a quedarte en casa, pero he salido en esta mañana de domingo para comprarle pastas a mi madre y así dar una vuelta por la ciudad. Es algo que tenemos como tradición familiar durante años. La fiesta del patrón la solíamos celebrarlo en la sociedad y disfrutar juntos de la festividad del patrón de la ciudad. A pesar de ello, ha salido un día soleado que invita a la gente a salir", explicó Cristian.

Muchas son las familias y amigos que a pesar de las restricciones, aprovecharon para llenar las terrazas de los bares, que desde el jueves permanecían abiertas después de 40 días cerrados. Cerca de la Plaza San Nicolás, en el Bar Bearán, el Aitor Azanza, dueño del local explicó que, "a pesar de este día tan especial, las restricciones únicamente nos permiten abrir las dos mesas de terraza que tenemos. Otros años han venido familias enteras a comer en nuestro restaurante, pero este año no ha sido así. Hemos visto que se acercan grupos de personas, pero únicamente a tomar un pintxo o una cereza, comidas como tal, nada. Lo único que podemos salvar es la venta de comida que servimos a casa. Si que hemos recibido unos cuentos pedidos grandes para familias que deben estar celebrándolo en casa, pero nada más", explicó el dueño. En una de las mesas que dispone el local, se encontraba Natalia Cambre con sus amigas, acompañadas de su caña y pintxo. "No soy de la ciudad, estudio aquí desde hace cinco años, pero lo celebramos siempre como unos Sanfermines. Este año es más complicado, pero al final la compañía es lo que cuenta. Hemos disfrutado de una mañana agradable todas juntas y nos ha acompañado el buen tiempo, que aquí es muy difícil decirlo", explicó la estudiante entre risas. En la plaza San Nicolás, cerca de una de las terrazas instaladas, Juan Carlos Allué con su hermana. "Nos ha pillado por sorpresa. Teníamos pensado ir a dar una vuelta por la ciudad y ver las tradicionales actividades y de paso tomar algo en alguna terraza. Nos ha impactado no ver los tradicionales espectáculos que se realizan en la ciudad año tras año, por lo que hemos tenido que buscar otro entretenimiento". Aún así, después de las restricciones que han azotado a la hostelería navarra, pensábamos que era la ocasión perfecta para disfrutar de una mañana de domingo tomando algo, explicó el joven.

Cada año, en las calles de Pamplona, se solían celebrar las diferentes actividades y espectáculos que animaban la ciudad en el día del patrón, pero este año, el Ayuntamiento organizó un espectáculo on line en el que participaron la Banda de Música municipal La Pamplonesa, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, la asociación de gaiteros y Txistularis y el grupo de danzas Duguna Folklore Taldea. María Jesús Ferrer, vecina del barrio San Jorge, explicó que "es una pena no poder celebrar en condiciones la festividad. Todos los años venimos al centro con nuestros nietos a ver los espectáculos que se organizan. Lo celebramos como un día en familia, una mañana en la que poder estar juntos y pasear por la ciudad de Pamplona. Viendo que esta vez no hay nada, veremos que hacemos, pero la reapertura de los bares invita a sentarte y pasar la mañana con un pintxo de tortilla y un vino", explicaba sonriente la mujer.