Maya ve posible un acuerdo con el PSN para sacar adelante los Presupuestos

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha mostrado "convencido" de que será posible llegar a un acuerdo con el grupo municipal socialista que posibilite la aprobación del Presupuesto para 2021 y en ese sentido ha apuntado que no ve cuestiones que hagan "imposible" ese acuerdo con el PSN.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por las declaraciones de la portavoz socialista, Maite Esporrín, que en una entrevista de DIARIO DE NOTICIAS apunta que si todas sus enmiendas son aprobadas apoyarán "los Presupuestos de Maya".

"Va a ser un todo y si aceptan ese todo votaríamos a favor", declara en esa entrevista Esporrín, quien, no obstante, reconoce que le cuesta pensar que aprueben todas sus propuestas.

El alcalde ha apuntado, en primer lugar, que es preciso conocer las enmiendas antes de pronunciarse al respecto, pero en cualquier caso ha opinado que de momento "hay una buena noticia y es que va a haber enmiendas y que puede haber acuerdo. Me quedo con esa parte positiva", ha señalado.

"El hecho de decir que o todas o ninguna solamente me puede llevar a analizar una por una todas las que van a plantear con espíritu absolutamente favorable al acuerdo porque tener presupuesto es clave, no solamente para este año 2021, sino que ya marca la senda de la regla de gasto de cuales pueden ser los presupuestos futuros incluso en el caso, espero que no, de que fuesen prorrogados", ha apuntado.

Su obligación, ha dicho el alcalde, es la de pensar que es "lo mejor para el conjunto de la ciudad" y si por alguna cuestión no es posible llegar al acuerdo se debe tener presente que detrás, por ejemplo, "hay mucho dinero previsto para el comercio local que se puede poner en duda" y él, ha remarcado, no va a poner en duda "lo más importante que es la salida de la crisis".

Maya ha incidido en que no ve cuestiones que puedan hacer imposible ese acuerdo y en esa línea ha sostenido que "no es una cuestión de Maite Esporrín y Enrique Maya o del PSN y de Navarra Suma" sino que es una cuestión de disponer de esos más de 230 millones de euros en beneficio de la ciudad.

El alcalde no ha entrado a valorar cuestiones concretas que se podrían poner sobre la mesa y se ha remitido a "ver en qué términos se plantean. Cuando se tiene claro el objetivo, los temas que no sean de imposible acuerdo no van a imposibilitar el acuerdo", ha aseverado.