¡Queremos agua de calidad ya!

"El agua que se consume en Tudela es una de las peores de Navarra. La mala calidad se centra en verano y alertan sobre la presencia de herbicidas cancerígenos que no hay depuradora que los quite". Con esta noticia nos encontramos hace 4 años en la prensa. Se añadía que cumplía los requisitos y que era potable pero se reconocía que es la zona de Navarra que más agua embotellada consume. Cuando se hizo el embalse del Ferial en 1990, se podía haber abastecido a toda la Ribera, sin embargo se prefirió esperar al famoso Canal de Navarra, por cierto, muy lucrativo para algunos. Desde entonces Valtierra y Arguedas se abastecen de agua del Pirineo. En Tudela podíamos haber contado con agua de boca de calidad desde hace 30 años, pero€. había otros intereses, construir la potabilizadora que costó 4.500 millones de pesetas, también muy lucrativo para otros. UPN y PP en 2012 paralizaron la 2ª fase del Canal, la que traía agua a la Ribera, puesto que ya se veía inviable económicamente tal como estaba diseñado. Hoy exigen lo que ellos no fueron capaces de hacer. Con el Gobierno anterior, cuatripartito, se presentó el estudio de alternativas de agua en la Ribera, con la participación de todos los agentes implicados, proponiendo opciones más económicas y de menor impacto ambiental que con el canal a cielo abierto. En este estudio se plantea sustituir el canal por una enorme tubería o dos soterradas con un coste y un impacto menor. A la vez el estudio concluye que la capacidad de riego es para alrededor de 9.000 ó 10.000 hectáreas. A pesar de ello, UPN, PP y PSOE han insistido en mantener las 21.500 hectáreas del proyecto inicial, reconocidas como inviables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que se conocerá en breve la alternativa para construir la opción que traiga agua de calidad a la Ribera. No es admisible que se retrase más este proyecto. Es urgente materializar las infraestructuras más viables tanto económicas como medioambientales. Es urgente traer agua de calidad a la Ribera. No nos podemos permitir el lujo de empezar de cero, ¡ya es muy tarde! A la vez, es urgente un cambio de modelo de agricultura en la Ribera, promoviendo proyectos de desarrollo del mundo rural que respeten el medio ambiente, con unas condiciones laborales dignas para la gente que trabaja en el campo, proyectos inclusivos y apostando por unos productos agrícolas que merezca la pena promocionar. Dejemos de lado la guerra de las hectáreas por intereses políticos y económicos y de utilizar a los agricultores con falsas expectativas no realizables. Apostemos por la opción más favorable para Tudela y la Ribera ¡ya!Foro de Opinión de Tudela – Tuterako Iritzi Forua