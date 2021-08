La Policía Municipal desaloja de nuevo a músicos callejeros por la ordenanza de conductas cívicas de Tudela

La Policía Municipal de Tudela volvió a retirar de la plaza Nueva el pasado viernes a un grupo de músicos de la ciudad que estaban tocando. La acción ha generado numerosas críticas y reacciones en redes sociales para una acción que el Ayuntamientode Tudela ampara en el cumplimiento de la Ordenanza de Conductas Cívicas. Según explica uno de los afectados, Iván Barquero de la orquesta Jamaica Show, "la policía municipal de Tudela nos ha vuelto a desalojar, según palabras textuales de los agentes: 'Por ordenes de arriba'. Según lo veo yo, por encima de ellos, están el inspector de policía y el sr. alcalde". Llama la atención que acudieron a la plaza Nueva para desalojar a cuatro músicos seis agentes de la Policía Municipal que, según testigos, fueron recibidos con abucheos. Es la tercera ocasión que el Ayuntamiento actúa contra estos músicos.

Hace cinco meses, Barquero, en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS señalaba su impotencia ante el hecho de que, pese a solicitarlo en numerosas ocasiones, ni el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ni el jefe de la Policía Municipal, les recibía para darles explicaciones. El alcalde les derivó a la concejala de Festejos. "No sé qué más puedo hacer. Desde el primer momento he ido de cara, rellenando instancias, pidiendo permisos, consultando a abogados y tratando de hablar con el jefe de la Policía Local pero constantemente nos encontramos con un muro e incoherencias. Un agente te dice que es por el ruido, otro que por ocupación del suelo y nadie te soluciona nada", decía en marzo.

Tras varios intentos, decidieron colgar un vídeo poniendo algo de humor. La canción decía "aquí ya viene, vaya tela, una nueva ordenanza llega a Tudela./ Nos discriminan a ver si cuela, y desde casa les voy a dar candela./ Vamos Toquero a esta invito yo, ¿quieres bailarlo?, acepta invitación./ Solo queremos vivir en paz y amor, y hacer de Tudela un lugar mejor". El músico tudelano señala en su página de Facebook cómo seis agentes se presentaron junto al kiosko "es un poco desmesurado, y si cabe mayor humillación, interrumpiendo la canción que estábamos interpretando. Por cierto, me han desalojado amparándose en la famosa ley de conductas cívicas de este maravilloso desgobierno. Con voluntad política se pueden realizar actividades como esta, pero eso brilla por su ausencia con este desgobierno en Tudela, es más fácil legislar para prohibir!", concluye. En otros foros añaden que "nos hicieron sentir como delincuentes. Nos dijeron que esta ordenanza no nos iba a afectar, pero al final se demuestra la realidad".

Sus comentarios han contado con numerosos apoyos como el de la portavoz de I-E en el Ayuntamiento de Tudela, Olga Risueño, quien pone el acento en la redacción de la ordenanza que hace unos meses se hizo ya oficial al salir publicada en el BON. "Insistimos mucho en que nos preocupaba que sirviera para prohibir actos culturales en la calle, como música, por ejemplo. Nos dijeron que no tenían intención de prohibir nada, aunque no parece que sea así, por los comentarios que leo. Si lo que preocupa es que se pueda juntar mucha gente (cosa que no parecía que estuviera sucediendo), se puede decir a las personas que circulen, que se separen, que no se acerquen demasiado a los músicos€, sin necesidad de desalojarles. Espero de corazón que se recapacite porque las actividades culturales a pie de calle y más si son organizadas por la sociedad civil (siempre en el marco del respeto al descanso, claro) aportan mucho valor a la ciudad. La cultura es mucho más que un espacio cerrado, la cultura debe y puede llegar a todos lados".

La Ordenanza de Conductas Cívicas señala que "con carácter general no se permitirán actividades que generen molestias al vecindario, en especial en horario nocturno: cantar, tocar instrumentos, permanecer en los espacios públicos con equipos musicales emitiendo música... entendiendo que generan molestias si son audibles por los agentes de la autoridad". Queda al arbitrio de los agentes si causa o no molestias. La ordenanza recoge también otros artículos curiosos como la obligación de los organizadores de bodas de limpiar las calles si se tira algo a los novios, la prohibición de tender ropa en balcones o tener un vehículo estacionado con el motor en marcha más de 5 minutos, si bien su cumplimiento no se lleva a cabo