El nuevo centro de FP Industrial se licitará en 2023 y costará 21 millones

tudela – El director general de Formación Profesional de Educación, Tomás Rodríguez, anunció ayer que el Gobierno pretende licitar en 2023 el nuevo centro de FP Industrial en Tudela y que el coste podría ser alrededor de 21 millones de euros, adaptando las instalaciones ya existentes. "El presupuesto de 2023 algo tendrá en este sentido", explicó y añadió que no podía dar una fecha exacta pero sí que "se van a reutilizar y adaptar espacios porque el ladrillo por construir es caro, pero el ladrillo construido no. Transformar los espacios no cuesta tanto dinero". Estos son algunos de los datos que ofreció Rodríguez en su comparecencia parlamentaria, si bien no quiso entrar a definir el lugar exacto donde se ubicará dentro de las instalaciones de la carretera Tarazona.

El director echó en cara las palabras del parlamentario de Navarra Suma y concejal de Educación de Tudela, Pedro González, ya que le señaló su malestar porque siendo colegas en la profesión de formación, "no salgo de mi asombro cuando dice que los grupos de alumnado más vulnerable hay que estigmatizarlos y dejarlos fuera del orden general de los centros. Por favor, son los que más atención requieren". González había señalado a los "alumnos socioeconómicamente desfavorecidos" al indicarle que "somos los dos orientadores de la FP y sabe de las necesidades de ese tipo de alumnado, no los veo en un centro puntero de innovación. No es esfuerce en explicarme que sí, porque no me lo voy a creer".

El director general señaló que el objetivo marcado por la UE es fomentar las matrículas en la FP y llegar hasta el 47%, si bien, según los datos que dio España se encuentra en el 34% y Navarra en el 38% (cuando comenzó la legislatura estaba en el 32%). Según las cifras que ofreció, la Ribera a medio plazo contará con 13 familias profesionales (12 en la actualidad), más de 50 cursos y ciclos de especialización (hay 32) y más de 100 unidades "ha de ser un itinerario que no ha de llegar a muy largo plazo". De esta manera las previsiones son derruir las instalaciones en el polígono donde se dan cursos de soldadura y reunir todo en dos emplazamientos: carretera de Tarazona y plaza de San Juan, ambas en Tudela. "Consiste en agrupar las ofertas de Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Informática y Comunicaciones, Electricidad y electrónica, Energía Renovables y, la nueva propuesta de Instalación y Mantenimiento. Debiera ser el referente para el desarrollo conjunto de proyectos de innovación con los sectores productivos y de apoyo a las empresas, pymes y micropymes".

Pedro González aseguró que no habían informado ni a la dirección ni a AER ni al propio Ayuntamiento, algo que el director general negó en los dos primeros casos. Por su parte, Bildu y Geroa Bai criticaron que la presidenta hiciera el anuncio sin dar más detalles y pidieron mayor equilibrio territorial en cuanto a los estudios e instalaciones de FP y estudios agroalimentarios en Tudela.

detalles

Tudela Green Temple. El director señaló que se reunieron en diciembre de 2020 con Toquero y González, "se expuso un proyecto ilusionante: Tudela Green Temple, implantar en un local municipal un ciclo formativo de FP de hostelería. No hemos sabido más".

Tráfico. Criticó que González se quejara del posible incremento del tráfico en Tudela si hay más alumnos con el nuevo ciclo, "como concejal algo tendrá que ver usted en el tráfico de Tudela".