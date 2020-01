El jueves le comentó Carlos Pérez Nievas (Ciudadanos y Navarra Suma) a Chivite que "usted no tiene el mandato del pueblo navarro para ser la presidenta, que le quede claro. Usted no lo tiene, que le quede meridianamente claro", todo ello en un tono entre chulón, paternalista y despectivo. Esto se lo suelta Pérez Nievas a Chivite, cabeza de lista del único partido junto con Podemos que está en el Parlamento fuera de una coalición, que sacó el 20% de los votos y que fue capaz de dialogar con otros cuatro distintos para llegar a la presidencia. Pues nada, Pérez Nievas ve que esto no es un mandato del pueblo navarro, debe de ser él quien reparte los carnets de quién tiene mandatos y quién no. Pérez Nievas, que la única vez que CDN no iba con Alli de cabeza de lista y sí con Pérez Nievas en las mismas sacó el 1,4% de los votos. Pérez Nievas, el que 4 años después de eso, tras la disolución de CDN, ya estaba arrimándose a Ciudadanos y optando a liderarlo en Navarra. Pérez Nievas, el que perdió la votación para liderar la lista de Ciudadanos en 2015 al Parlamento. Pérez Nievas, el que fue designado a dedo por Rivera y no tras una votación para coordinador de la Gestora de Ciudadanos tras la renuncia del anterior coordinador en Navarra, Eduardo Ortiz. Pérez Nievas, el que está en el Parlamento porque UPN pactó con Ciudadanos y PPN una lista conjunta, porque si hubiese elecciones ahora y Ciudadanos se presentase en solitario igual no olían un escaño. Ése Pérez Nievas le dice a Chivite que no tiene el mandato del pueblo de Navarra para ser presidenta, ése Pérez Nievas. Bien, suele decir mi rival que "siempre habla de mierda el más cagao" -lejos de mi intención establecer una comparación estricta con esta expresión- y es difícil que pueda ser más cierto que el caso que nos ocupa. Un experto en pillar cacho, en cambiar de chaqueta y en no ganar una votación en su vida yendo de txapeldun.