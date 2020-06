Tres puntos y a otra cosa

Pamplona – Osasuna busca esta tarde en El Sadar contra el Leganés (19.30 horas, Movistar LaLiga) un triunfo que le permita abrazar la permanencia virtual en Primera División. Tras su victoria del pasado miércoles ante el Alavés en Mendizorroza (0-1), los rojillos dejaron la salvación más que encarrilada. Sin embargo, aunque algunos opinen que el conjunto navarro ya no va a tener problemas para mantener la categoría, porque a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato es 11º, suma 38 puntos y dispone de 12 de ventaja con respecto a la zona de descenso, lo cierto es que repetir ante el Leganés el botín conquistado en Vitoria le permitiría rebasar la barrera de los 40 puntos, superando la media para la permanencia de los últimos 20 cursos y alcanzando una cifra prácticamente inasequible para los tres equipos que cierran la clasificación: el Mallorca, que con 26 puntos en su casillero visita San Mamés a las 14.00 horas; el Leganés, que con 25 es precisamente el rival de los rojillos; y el Espanyol, que con 24 cierra mañana la jornada recibiendo la visita de un Real Madrid que se está jugando el título de Liga y que solo conoce la victoria desde que hace un par de semanas se reanudara la competición tras el parón obligado por la pandemia de covid-19.

En definitiva, que Osasuna aspira a sumar tres puntos que le permitan pensar en otra cosa. Tal vez no en retos mayúsculos a corto plazo, como el de conseguir plaza en competición europea (se encuentra a 9 puntos de la séptima plaza, en poder ahora de la Real Sociedad), pero sí en otros capitales para un club como el rojillo, como pueden ser la planificación del próximo curso, ofrecer oportunidades en la recta final de la competición a los canteranos que están entrando en las últimas convocatorias (Aimar Oroz no se ha perdido una citación desde el reinicio del torneo, pero aún sin minutos de juego) o testar el rendimiento de algunos futbolistas cuya continuidad no está asegurada (Adrián, Fran Mérida, Roncaglia y el portero Rubén acaban contrato al término de la Liga).

Aunque ni el cuerpo técnico, con Jagoba Arrasate a la cabeza, ni la dirección deportiva, capitaneada por Braulio Vázquez, se olvidan de estos asuntos, en Osasuna no quieren desviar la atención del verdadero objetivo del club: la permanencia. Aunque la salvación están más que a tiro, los rojillos quieren sellarla cuanto antes. Y esta tarde disponen de una buena oportunidad contra el Leganés, aunque con ausencias notables, principalmente las de los sancionados Oier y David García. Pero Arrasate, como ya ha hecho en compromisos recientes, volverá a tirar de fondo de armario y de rotaciones en su intento de repetir victoria y alcanzar otro éxito, la permanencia, a la que solo queda ponerle fecha.

La Cifra

7

bajas en Osasuna. Jagoba Arrasate no podrá contar para el partido de esta tarde con los sancionados David García y Oier, que causan baja por acumulación de tarjetas; ni con los lesionados Rubén Martínez, Roncaglia, Rober Ibáñez y Chimy Ávila; ni tampoco con Arnaiz, cedido por el Leganés a Osasuna y que se queda fuera de la lista de convocados debido a las condiciones de su relación contractual.Los detalles

Hualde, la novedad. El entrenador de Osasuna ha convocado para el partido de esta tarde a 21 jugadores, dos menos de los que le permite el reglamento, y la gran novedad en la citación con respecto a la que realizó el pasado miércoles para el partido contra el Alavés en Vitoria es la inclusión del futbolista del filial Jose Hualde.

El Leganés, sin Óscar. El mexicano Javier Aguirre, técnico del Leganés, confirmó ayer las ausencias en Pamplona de tres jugadores importantes: Unai Bustinza, por sanción; y Carrillo y Óscar, su máximo goleador en la Liga con 9 tantos, por lesión.

Pamplona – Osasuna vuelve a jugar esta tarde en El Sadar y lo va a hacer sin público en la grada por segunda ocasión desde que la Liga de Primera División se reanudara hace ya algo más de un par de semanas. La competición de la máxima categoría del fútbol estatal se reinició el pasado 11 de junio después de más de tres meses de parón obligado por la pandemia de covid-19, pero con partidos a puerta cerrada para evitar en la medida de lo posible la propagación del virus. Osasuna se estrenó en esta nueva normalidad lejos de su feudo, con un empate ante la Real Sociedad (1-1), pero después sufrió sin su gente un duro varapalo en El Sadar (0-5 contra el Atlético de Madrid) del que ahora tiene la oportunidad de resarcirse después de dos compromisos consecutivos como visitante (perdió 2-0 en Valencia y ganó 0-1 al Alavés en Vitoria). Será el segundo partido en Pamplona sin aficionados en la grada y en Osasuna están convencidos de que no será el último porque los rebrotes han frenado las intenciones de la Liga de acelerar la apertura de estadios.

EL CALENDARIO DE OSASUNA

Jornada 32

27 junio (Sábado, 19.30):Osasuna - Leganés

Jornada 33

2 julio (Jueves, 19.30):Eibar - Osasuna

Jornada 34

5 julio (Domingo, 19.30):Osasuna - Getafe

Jornada 35

8 julio:Betis - Osasuna (*)

Jornada 36

12 julio:Osasuna - Celta (*)

Jornada 37

15 julio:Barcelona - Osasuna (*)

Jornada 38

19 julio:Osasuna - Mallorca (*)

(*) Todavía sin fecha ni horario