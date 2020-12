Toca reacción con Osasuna en puestos de descenso (16.15 horas, en directo)

pamplona – Osasuna busca una reacción ante el Betis para frenar su caída en la clasificación que le ha colocado momentáneamente los puestos de descenso por los resultados de la jornada –las victorias de Levante y Celta–. Los apuros llegan como consecuencia de cuatro encuentros con un solo punto como botín en el casillero, con sensaciones a ráfagas en los partidos. Al igual que la altura de los rivales, Atlético, Sevilla y Barcelona, sitúan el nivel de dificultad y dan medida a los problemas que ha afrontado y no superado Osasuna, el momento clasificatorio también reclama que se debe reaccionar, del modo que sea. Los rojillos están obligados a dar una respuesta a la crisis de resultados porque, además, en la zona abajo los equipos han iniciado la huida.





Osasuna no ha sido un desastre en estos encuentros de la mala racha, pero sí un buen ejemplo de falta de regularidad, de falta continuidad incluso en el mismo partido. Se han desgranado buenos minutos frente a equipos con poderío, salvo con el Barcelona, que no se compitió correctamente, y con el Huesca, el rival más asequible de este mes aciago, se cedieron demasiados minutos que impidieron una exitosa reacción final. El balance general es que al equipo no le salen las cosas, que el propio entrenador está encontrando dificultades para dar con la clave del juego en este año de cambio por el perfil distinto de los futbolistas. Más que el repaso de errores, cuestión superada por jugadores y técnicos, Osasuna está en la fase de dar soluciones, de ofrecer más acierto, combatividad, ambición dirigida, comprensión del juego, como para acercarse a la versión que le permita ganar.

En una temporada mediatizada por las lesiones y ausencias, es una buena noticia para Arrasate recuperar efectivos. La convocatoria para esta tarde cuenta con David García, el defensa más en forma que se perdió el anterior encuentro por estar confinado, suma para la zaga, si bien las principales novedades son las de dos delanteros. Calleri venía toda la semana mandando señales de que está que no se aguanta por volver. El argentino ha entrenado como juega, dándolo todo, y el técnico ha considerado que estos bríos son importantes para agitar al grupo. Más sorprendente es la aparición en la lista de Brandon Thomas. El atacante balear, que parecía más fuera que dentro tras recuperarse de su lesión en la rodilla y entrenar sin estar dado de alta, también se ha hecho un hueco en la lista de Arrasate porque los perfiles de los jugadores de ataque son similares y Brandon, lo han dicho los técnicos, ofrece otro perfil.

Osasuna no va a tener un partido sencillo porque también el Betis tiene una crisis que poner sobre el tapete. El equipo más goleado de Primera ha ido languideciendo tras un inicio prometedor en el campeonato. La derrota con él Eibar en la última jornada (0-2) ha sido la guinda en el paulatino desplome. Por eso, el Betis va a exponer hoy también un estado de necesidad parecido al de los rojillos y ya se sabe que entre dos equipos con apuros puede pasar de todo.

los datos

Calleri y Brandon. La presencia en la convocatoria de Calleri y Brandon es lo más destacado de la lista. Los dos delanteros le ofrecen más alternativas a Arrasate ante los recursos limitados para el ataque.

Y David García. Osasuna recupera para el encuentro de esta tarde a David García, que no estuvo ante el Barcelona al estar en periodo de confinamiento. El retorno del central supone el de un futbolista en forma, expeditivo y sólido.

Volver a ganar. Osasuna ganó su último partido frente al Athletic en El Sadar (1-0). Eso fue el 24 de octubre y la marcha se ha ralentizado en los puntos.

El más goleado. El Betis es el más goleado de Primera División, con 23 goles en contra. Ha recibido once en los tres últimos encuentros.

El mes importante. Osasuna inicia con el Betis un mes cargado de partidos, con cinco partidos de Liga y uno de Copa. El primer partido de 2021 será, además, el 3 de enero contra la Real Sociedad.

Los partidos

Osasuna-BetisHoy

Valladolid-Osasuna11 diciembre

Tomares-Osasuna (Copa) 15 diciembre

Osasuna-Villarreal19 de diciembre

Elche-Osasuna22 de diciembre

Osasuna-Alavés31 de diciembre