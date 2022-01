Alkiza: "La plantilla está convencida y sabe lo que nos jugamos ante el Cádiz"

Bittor Alkiza, segundo técnico de Osasuna, ha comparecido este sábado en Tajonar en la previa del encuentro ante el Cádiz, un partido fundamental para los intereses rojillos, que encadenan una racha de 10 encuentros sin conseguir la victoria en Liga.

Preguntado por la situación anímica de la plantilla, Alkiza ha reconocido que después del partido ante el Girona estaban "tocados, al día siguiente mejor y ya pensando en el partido de este domingo. Focalizando toda la energía negativa que hemos podido adquirir de estos dos últimos partidos para convertirla en energía positiva y estamos en eso. Creo que la plantilla está convencida y sabe lo que nos jugamos mañana".

Para el encuentro ante el Cádiz, Osasuna recupera a Sergio Herrera y Darko, después de dar negativo en Covid, pero desconoce las bajas que pueda tener a última hora. "Sabemos que recuperamos a dos jugadores pero no sabemos lo que puede pasar a la tarde o el domingo. No solo es cuestión de fútbol, estamos viviendo unos momentos en la sociedad que te encuentras con situaciones de estas y nos amoldaremos a lo que tengamos", apunta.

Alkiza admite haber hablado la situación "y nos hemos dado cuenta de dónde venimos y qué tenemos que hacer para reconducir la situación. Lo que está claro es que esta plantilla ya nos lo ha demostrado, y no hace mucho, que está preparada para volver a hacerlo. Porque tienen nivel y son conscientes de qué se juegan a nivel individual, a nivel colectivo y como club".

En esa línea, la recuperación del equipo pasa, en palabras del técnico, por "empezar a hacer las cosas desde la seguridad defensiva que queriendo hacer cosas en ataque, que creo que es más difícil. En los últimos partidos hemos perdido la consistencia defensiva que teníamos hace unos meses, la tenemos que volver a recuperar y nosotros, desde el cuerpo técnico, tenemos que darles las herramientas a los jugadores para que lo puedan hacer y que el nivel que están dando individualmente sea superior, que como grupo y como equipo podamos funcionar mucho mejor, y para eso los jugadores necesitan cariño y confianza y hay que dársela porque ellos así van a responder".

Ante el Cádiz, Osasuna comenzará la segunda vuelta en El Sadar, donde no ha obtenido los resultados deseados. "Está claro que viendo la primera vuelta que hemos hecho en casa es complicado que estemos en la situación en la que estamos. Lógicamente, el crecimiento del equipo a nivel clasificatorio tiene que pasar por El Sadar, que tiene que ser para nosotros un sitio donde sea mucho más complicado para que el equipo visitante saque los puntos de lo que ha sido hasta ahora", detalla un Alkiza que, sobre si la situación no es nueva para ellos -pasaron por lo mismo hace un curso-, apunta tratarse de "situaciones en el fútbol que nos ha pasado. Seguramente a muchos de los jugadores de la plantilla de este año les haya pasado y a muchos jugadores en diferentes equipos. Lógicamente esas experiencias deben valer, desde la calma, para sacar esa situación adelante, sabiendo que a partir de mañana está bien tener calma, pero hay que hacer las cosas bien para que no vuelvan a suceder".

En lo deportivo, sobre el rival de este domingo, el preparador considera que "no creo que haya cambiado en exceso el Cádiz y escuchando y conociendo a su entrenador, menos. Sabemos que es un equipo similar al nuestro, que se va a confundir poco, que si tiene algo de balón lo utiliza para llegar a portería rival, que puede intentar defender en bloque alto, como lo ha llegado a hacer, pero que en bloque bajo se defiende bien y tiene muy buenas transiciones. Tenemos que tener eso en cuenta para que no nos hagan daño y saber las opciones que tenemos para hacer daño y conseguir más a puerta de lo que estamos haciendo últimamente. No nos vamos a sorprender ninguno de los dos equipos".

En cuanto al grado de preocupación, el segundo de Arrasate admite tener "responsabilidad, porque es nuestro trabajo y porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor que así nos demuestra el cariño y la preocupación y sabemos a lo que estamos, que es estar muy ocupados en tener a los jugadores tranquilos y darles cariño para que recuperen el nivel que, como repito, lo han dado hace muy poquito. Y estamos convencidos de que lo pueden dar porque son los jugadores que elegimos hace unos meses para que estuvieran aquí con nosotros. Y cuando han tenido que dar un paso al frente, lo han dado, y han sacado situaciones parecidas o incluso en situaciones en las que el equipo iba bien les hemos exigido más y lo han dado. De la plantilla no tenemos ninguna duda".

"Se me hace difícil decirle algo al aficionado rojillo cuando en los cuatro años que hemos estado aquí no os ha fallado nunca. Creo que la gente sea consciente de la situación y de que la energía que nos puede dar es algo positivo, pero yo no puedo pedir nada como técnico, porque siempre han estado ahí. Es más, somos nosotros los que tenemos que dar algo más para que vuelva esa ilusión en El Sadar", prosigue un Bittor Alkiza que, visualizando el encuentro, matiza que "puede ser un partido cerrado porque ellos están en una situación parecida a nosotros también. El no ponerte por detrás en el marcador es importantísimo, pero en los últimos partidos nos hemos puesto por delante y, sin embargo, nos han dado la vuelta al marcador. A ver si mentalmente volvemos a estar fuertes y pase lo que pase en el partido sobreponernos y terminar el partido y que los puntos se queden en casa, que los necesitamos. Si ellos quieren confundirse lo mínimo, nosotros también. La idea con balón es atacar y tener un equilibrio con las vigilancias y no exponerte en demasía para que te hagan daño como nos lo han hecho últimamente en El Sadar".

Por último, sobre las conversaciones con Arrasate, Alkiza ha concluido exponiendo que "es una situación nueva para mí, complicada, pero es lo que toca. No es sólo en el fútbol, en la sociedad a la gente les está tocando cosas peores con sus trabajos. Son situaciones para las que no estamos habituados, que nos saca fuera de nuestro contexto o de nuestra zona de confort. Con Jagoba estoy hablando continuamente, es el que me guía en el día a día, en lo que hay que hacer y de la mejor manera posible. Tengo que decir que desde el resto del cuerpo técnico y la plantilla me están ayudando".