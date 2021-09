Desde el fallecimiento del 'rey del pop', se han generado 2.270 millones de dólares

El rey de pop, apodo acuñado por Elizabeth Taylor, empezó a facturar a temprana edad junto a sus hermanos en el grupo The Jackson 5. Más tarde, a sus 13 años, arrancó en solitario y se convirtió en la gallina de los huevos de oro.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años, y dejó tres hijos huérfanos, quienes quedaron al cuidado de la familia del cantante. Desde entonces, la entrada de dinero no ha parado y sus allegados se encargan de autorizar los homenajes que, desde su muerte, se han hecho en todo el mundo.

El último homenaje autorizado por la familia es I Want U Back, que se estrena en Barcelona y se podrá disfrutar hasta el 12 de septiembre. En el cual una banda en vivo envolverá a los protagonistas. Por un lado, está Dabeat, exparticipante de Tu cara no me suena, quien imita casi a la perfección la voz de Jackson, y por otro, Sacc MJJ (Adrián Álvarez) a quien se considera el bailarín que más se asemeja a la técnica del artista fallecido.

Las canciones del artista siguen acumulando reproducciones y parecen estar vigentes. Según la lista Forbes de los artistas fallecidos que más dinero generan, el rey del pop se ha situado en primer lugar en varias ocasiones, excepto en 2012. Por ejemplo, durante 2020, el intérprete de Thriller obtuvo un beneficio de 48 millones de dólares.

Por su parte, los hijos del cantante: Prince Michael I, Paris y Prince Michael II (Blanket) confiesan que para ellos es agradable saber que la imagen de su padre sigue viva y que actualmente se le sigue tratando con respeto.

Sin embargo, sus herederos no viven exclusivamente del dinero que sigue generando su progenitor, y está más que demostrado por los caminos que cada uno ha tomado.

Paris se convirtió en modelo, cantante y actriz. Prince Michael I lucha contra el hambre, el maltrato infantil y la falta de vivienda a través de una fundación que ha creado. Y por su parte el más pequeño de la familia, Blanket, continúan manteniendo su anonimato, pero se conoce que es amante de las artes marciales y la ciencia ficción.