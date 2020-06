El estilo de... Antonio Banderas

¿Quién es él?

José Antonio Domínguez Banderas, que es como se llama, nació en Málaga en 1960 y es, sin duda, el actor español más internacional. Es hijo de una maestra y de un policía, y mostró desde joven una clara inclinación por el arte dramático, así que comenzó los correspondientes estudios en su ciudad natal. Trabajó con distintas compañías teatrales durante unos años, hasta que decidió trasladarse a Madrid para intentar ganarse la vida en la capital. Allí compaginó su trabajo en el teatro con papeles en series de televisión, hasta que le llegó el momento del cine, un mundo en el que dio sus primeros pasos de la mano de Pedro Almodóvar. La popularidad que fue alcanzando le llevó a intentar establecerse en los Estados Unidos. Cumplidos los treinta años supo ir poco a poco abriéndose paso en un sector difícil para un profesional español. Inició su carrera estadounidense como uno de los protagonistas de Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1991), y a partir de ahí su carrera despegó.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

Porque es uno de los actores españoles más internacionales y porque en esta pasada edición de los Oscar recibió su primera nominación por el papel de Salvador Mallo, el protagonista de Dolor y Gloria, dirigida por su amigo Almodóvar. En ella interpreta a un director de cine en decadencia y alter ego del propio Almodóvar.



Vida personal

En 1988 se casó con la española Ana Leza, de la que se divorció en 1996. Desde entonces mantuvo una relación sentimental con Melanie Griffith, con la que tiene una hija en común. Actualmente su pareja es la germano-holandesa Nicole Kimpel.







Su armario responde a la perfección al del hombre actual, y se caracteriza, sobre todo, por su sencillez. Para los actos de promoción, que son muchos, el actor siempre elige looks cómodos, como unos vaqueros y una camisa abierta, e incluso en algunas ocasiones da un toque a sus looks con alguna. Con el paso de los años se ha ido notando una evolución en sus estilismos. Si bien en sus inicios sus looks solían tener un estilo muy clásico, tal vez demasiado, en los últimos tiempos sus elecciones parecen más estudiadas y pensadas con un mayor detalle, incluyendo prendas como camisas vaqueras, chaquetas y jerséis de pico. Quizá algo habrá tenido que ver que en 2015 se, y tan solo un año después sacara su propia línea de moda masculina en colaboración con el grupo Selected Homme.Para su día a día, Banderas apuesta por las, casi siempre en colores neutros.No hay una ocasión especial en la que Antonio Banderas no eche mano de una. Es la prenda perfecta para completar sus estilismos más formales.Elque lució en la última ceremonia de los Oscar (en la imagen). Un esmoquin de corte clásico al que le dio un toque personal con un broche en la solapa y con un reloj modelo Octo Finissimo de Bulgari.Lasque no exigen etiqueta o que no son formales. Las combina tanto con vaqueros como con pantalones en color negro, beige o de tonos neutros. Además, tiene debilidad por los cuellos en pico, tanto en camisetas como en jerséis.