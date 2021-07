El maillot: la evolución de la belleza de la gimnasia rítmica

La elegancia es el componente principal de la gimnasia rítmica. Este deporte olímpico combina movimientos de baile y ballet con diversos aparatos como mazas, aros, e incluso cuerdas. Aun así, poco a poco la belleza se ha ido instalando como idea asociada a esta disciplina, representada por un elemento tan esencial como complejo: el maillot.



Hoy en día se caracterizan por sus colores llamativos, sus brillos y detalles, pero no siempre ha sido así. Por ello, repasamos la historia de esta prenda y como ha ido evolucionando hasta lo que conocemos.



EVOLUCIÓN DEL MAILLOT



TIPOS DE MAILLOT



REGLAS DEL MAILLOT

La gimnasia rítmica tiene su origen en la antiguaa mediados del. En un comienzo, las gimnastas utilizaban mallas ode algodón con cortes muy sencillos, en vista de que no se le daba demasiada importancia a la puesta en escena. Además, las prendas brillantespor la normativa, según informan desde Siumak Leotards, encargados de la confección de maillots.Posteriormente, la gimnasia evolucionó a disciplinas más modernas y los leotardos pasaron a ser prendas más elásticas, con alguna variación de colores. Sin embargo, no fue hasta comienzos de loscuando estas prendas se volvieron más llamativas, convirtiéndose en símbolo y atracción clave del deporte. De cara a los años, el maillot de pierna larga se volvió también muy popular.Gimnastas de Anaitasuna en 1982, Redacción DNNA su vez, con el paso de los años se comenzó a dejar atrás la idea de un maillot tan conservador, y evolucionó a colores cada vez más brillantes, con detalles como lentejuelas, plumas y, sobre todo,Es más, según informó, ex gimnasta y creadora de la compañía de fabricación de maillots Tanitex, en una entrevista a S Moda, un maillot puede llevar "de 1.000 a 6.000 cristales pegados a mano".Precisamente, debido a esta evolución en la actualidad se pueden ver todas las variantes de los maillots.Son unos de los más comunes. Consiste en un maillot clásico corto, pero incorporando una pequeña falda en la parte inferior. Tuvieron su auge en torno al 2000 y una década después siguen siendo una de las apuestas principales.Gimnastas de la Federación Alavesa, FAGCada vez menos comunes. Hacen homenaje a los clásicos maillots con los que las gimnastas comenzaron este deporte.Gimnasta del Beti, CedidaFueron populares en los años 90, y también muy utilizados a día de hoy. Es más, en los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección femenina alemana de gimnasia utilizó este tipo de maillots porque "resultan cómodos", según informó Elisabeth Seitz, gimnasta del equipo.Son una de las prendas originales, relacionadas en sus comienzos con monos de cuerpo entero, con o sin mangas. En la actualidad se utilizan principalmente en maillots cortos.Gimnasta en un ejercicio de pelota, CedidaNo obstante, no todos los maillots son aptos para la competición. Desde la Federación Internacional de Gimnasia avisan de los requisitos que los maillots deben cumplir en la gimnasia rítmica.-El escote delantero y de la espalda no debe llegar más abajo de la mitad del esternón y de la linea inferior de los omóplatos.-Pueden ser con o sin mangas, pero no se permiten maillots de danza con tirantes finos.-El corte por encima de la pierna no debe sobrepasar el pliegue de la ingle. Además, la falda del maillot no puede caer más abajo del área pélvica sobre el maillot, mallas o mono.-El maillot debe estar ceñido al cuerpo para permitir a las jueces evaluar la posición de cada parte del cuerpo.-Si las piernas van cubiertas, el color de ambas debe de ser idéntico. Solo el corte o la decoración puede ser distinto.