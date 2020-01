Pasa tres días atrapada en un contenedor de donaciones

EEUU. Una mujer de 38 años fue rescatada tras pasar atrapada tres días en el interior de un contenedor de donaciones en New Jersey (Estados Unidos). Según la declaración realizada a los agentes de la Policía de Patterson, el pasado viernes por la noche alguien la empujó mientras trataba de coger un objeto del interior. La mujer, una vagabunda cuya identidad no ha sido revelada, permaneció cautiva en el minúsculo habitáculo hasta la mañana del lunes, cuando alguien escuchó sus gritos y llamó a los bomberos, informa NBC New York. La mujer fue trasladada al hospital con síntomas de hipotermia, indicó el director de la Policía de Paterson, Gerald Speziale. Es la tercera persona que tiene que ser rescatada de uno de estos depósitos en los dos últimos años en Norteamérica.