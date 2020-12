Navarra | Noticias más leídas de 2020 en nuestra web

2020 queda ya en el retrovisor. Un año en el que, quién nos lo iba a decir, la palabra positivo ha sido una de las más negativas. "Hubo años peores en la historia y, ciertamente, peores años en la historia mundial, pero la mayoría de los que vivimos hoy no hemos visto nada como éste", proclama la revista Time. En Navarra tampoco hay ámbito que no haya quedado sin empapar por la pandemia, y así lo demuestran las noticias más consumidas por nuestra audiencia. Clarke Smith, un niño de 9 años lector del Washington Post, ha descrito estos 12 meses con una frase impecable: "Es como si vas a cruzar una calle, miras con cuidado a ambos lados y, de repente, te atropella un submarino". Quien repase dentro de unas décadas la lista de lo más leído este año quedará muy probablemente con similar sensación de estupefacción, aunque como reflexiona Jorge Nagore, en su certera "A la contra", no nos podemos quejar mucho, "porque cualquier día por encima del suelo es un buen día". (Consulta aquí las mejores fotos de 2020 en Navarra)

A continuación, el 'top 20' de 12 meses sin parangón en nuestras vidas, noticias que han suscitado gran interés y que recibido cientos de miles de visitas:



2. 'La celebración de los Sanfermines 2020 está descartada'



3. Las reuniones familiares son el origen del 45 % de los 123 brotes activos

4. El truco de Google para ver animales 3D en casa



5. Chivite anuncia el confinamiento perimetral de Navarra y el cierre de la hostelería

6. El primer caso de coronavirus detectado en Navarra



7. "Que no salga nadie de sus casas"



8. Las luces de un tren de satélites sobresaltan a Pamplona y su Comarca



9. Denunciada una octogenaria en Villafranca por 3 delitos: "Aquí, guardándole el speed a la nieta"



10. Navarra, a la Fase 1: consulta todos los detalles publicados en el BOE

11. El Hotel Palacio de Guendulain de Pamplona echa el cierre

12. Cientos de navarros celebran el fin del estado de alarma con un día de playa



13. Así te hemos contado este inicio de los 'No Sanfermines 2020'

14. El segundo brote en Iruña, tras compartir mesa en la víspera de San Fermín

15. Dos seísmos de magnitud 4 y 3.1 sobresaltan a la Comarca de Pamplona



16. Navarra supera a Madrid en incidencia de coronavirus

17. Dos terremotos de magnitud 4.6 y 4.4 se sienten en toda Navarra

18. De un ático en la ciudad a una casa en el pueblo



19. 'Reinfección' en tiempo récord de un pamplonés



20. Navarra endurece las medidas para fin de año: toque de queda a las 23 horas