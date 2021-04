Las autoescuelas navarras ven "insuficientes" cuatro nuevos examinadores

La Asociacion Provincial de Autoescuelas de Navarra (Apana) ha valorado como "insuficiente" la nueva adjudicación a la Jefatura de Tráfico de Navarra de dos nuevos examinadores en plantilla fija que se incorporarán a lo largo del mes de mayo y dos examinadores interinos más, que estarán temporalmente de apoyo en situaciones de alta demanda. Actualmente, más de 5.200 personas están a la espera de realizar el examen de conducir práctico en Navarra para obtener su permiso.

En un comunicado, tras agradecer a CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) que se ha encargado de realizar un estudio sobre las necesidades en todas las provincias y ha sido la base sobre la cual se han repartido los nuevos examinadores entre las diferentes jefaturas de una manera justa, Apana reconoce "a la Jefatura y a la Delegación del Gobierno su implicación y mediación para conseguir que se hayan repuesto por lo menos dos plazas fijas del personal examinador".

No obstante, las autoescuelas advierten de que el año pasado "un examinador dejo vacante su plaza por un traslado y este año se prevén tres jubilaciones, por lo que, aunque se repongan dos plazas y otros dos temporales seguiremos siendo una de las peores provincias en el ratio de examinadores una vez más el próximo año".

SIN SOLUCIÓN A LA BOLSA DEL TEÓRICO

Por otro lado, Apana señala que, "aunque somos conscientes del aumento de pruebas respecto a otros años en la parte teórica, dicho aumento no ha sido suficiente, puesto que a día de hoy hay más de mil personas con la cita cerrada para examinarse del teórico, si un alumno pide cita hoy para el examen no se la dan hasta dentro de un mes". A este problema, añaden, "se suma la llegada del verano y con él un aumento considerable en la demanda. Es muy probable que a los aspirantes no les dé tiempo a obtener la prueba teórica en sus meses de vacaciones".

Desde Apana aseguran que "la propia Jefatura, a la vuelta del confinamiento, se comprometió por escrito en un comunicado a realizar exámenes teóricos masivos en las instalaciones de Noáin si fuese necesario, y ahora se niega a realizarlos argumentando que esto aumentaría la bolsa de alumnos pendientes de examinar de la prueba práctica".

Al respecto, indican que "en lugares como Toledo se han realizado más de mil exámenes de este tipo en pabellones polideportivos. En Cáceres o en centros situados en Barcelona también han optado por esta solución. No entendemos como disponiendo de los medios humanos y de infraestructura suficiente no se quiera hacer uso de ellos para dar un servicio básico como es el de obtener el permiso de conducción", concluyen.