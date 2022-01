Coronavirus Navarra | Salud prevé un mes "muy difícil" en hospitales: ómicron supone ya el 90% de los contagios y ataca a personas mayores

La consejera navarra de Salud, Santos Induráin, ha abordado este miércoles en rueda de prensa la situación de la epidemia en Navarra y ha anunciado un refuerzo del sistema sanitario público renovando a los casi 700 profesionales que integran el contingente COVID-19, ante la previsión de que el próximo mes sea "muy complicado" en hospitales porque ómicron que supone ya el 90% de los contagios, está atacando a la población mayor de 75 años y a usuarios de residencias. Induráin ha afirmado que enero y el inicio de febrero "van a ser todavía muy complicados, porque tras unos niveles de incidencia de contagios de Covid llamativamente altos viene un decalaje en ingresos hospitalarios y en UCI".

La consejera ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "aun cuando parece que tenemos cierta estabilización en los nuevos casos, la prudencia nos lleva a ver la evolución en las próximas semanas". "Esperamos el nuevo escenario siendo tremendamente cautelosos y yendo de la mano de expertos, porque las predicciones de solapamiento de variantes y distorsiones en el testeo hacen que, aunque lleguemos a un pico, realmente pueda costar bajar de incidencias tan elevadas y ocupaciones altas". Induráin ha explicado que "para ganar ese tiempo", el Gobierno ha solicitado la prórroga hasta el 31 de enero de las restricciones vigentes, prórroga que ya ha autorizado el TSJN.

Induráin ha manifestado que, con motivo del aumento de la ocupación hospitalaria debido al Covid-19, "se han ido adaptando más camas de plantas" en el Hospital Universitario de Navarra, "en la sexta, la quinta, la cuarta", y ha añadido que se ha reprogramado cirugía que "es demorable".

Ha señalado que además se está "contemplando que enfermeras de consulta fueran a planta o que si había bajas de profesionales de determinadas unidades se cubrieran por otros de otros servicios".

Según ha precisado, "estábamos en un momento en el que se estaba recuperando, mediante actividad extraordinaria, lista de espera, pero lo que era una actividad de tarde esta semana y la que viene de momento no se ha organizado". "Esta semana algunas cirugías, sobre un tercio, se han suspendido o algunas no se programan", ha dicho.

Induráin ha señalado que "lo que no se suspende en la actividad quirúrgica es lo no demorable y lo oncológico, pero "hay otro tipo de cirugías que son demorables, que no se programan, y hay también actividad de consultas que se está reprogramando".

La consejera ha indicado que "estamos en la época invernal en la que todos los años la ocupación del sistema hospitalario es muy alta, primero porque es una época de muchas infecciones de virus respiratorios que descompensan a pacientes con patologías crónicas".

Además, ha comentado que si el Covid afecta a más pacientes mayores de 75 años, "puede haber más casos graves porque la vulnerabilidad va unidad a la edad y a las patologías que presentan pacientes que tienen más años".

Por otro lado, ha explicado que se les ha dotado a los profesionales de Atención Primaria de teléfonos móviles individualmente, "lo mismo que hay otras dotaciones como coches de urgencia para las zonas rurales". "Se intenta poner todos los medios", ha dicho.

Según ha comentado, "nuestro trabajo y esfuerzo va por resolver todas las necesidades". "En ello estamos y vamos a estar; claro que podemos hacer más. El sistema sanitario está haciendo cada día más porque las situaciones lo están exigiendo", ha dicho.

12:50 h Induráin recalca que la renovación de los 700 profesionales del contingente covid en la sanidad pública "es una de las mejores respuestas a peticiones muy legítimas" como las críticas y propuesas de paro de sindicatos.

12:49 h Navarra encabeza la incidencia, pero también el número de pruebas por habitante. "Somos la tercera comunidad con menos índice de letalidad", destaca ahora Remírez. "Creo que es un indicador claro que amplía el foco, al igual que estamos en zona media-baja en hospitales y UCI".

12:47 h Una de las claves de la elevada incidencia en Navarra es el hecho de hacer muchas más pruebas, de la detección elevada, el hecho de computar los antígenos en farmacias como positivos. También en Comunidades del noroeste español hay más incidencia, por clima, interacción social..., explica la consejera.

12:45 h Navarra tiene una incidencia acumulada a 7 días está en 3.263 y a 14 días en 7.253. Este índice, dice Induráin, tiene mucho que ver con la capacidad de diagnóstico que tiene una comunidad y alega por ello que Navarra es la que más pruebas realiza.

12:45 h Induráin anuncia que el jueves en la comisión interterritorial se podría tomar una decisión uniforme sobre la intervención en el precio de los test antígenos en farmacias.

12:39 h Induráin dice que su trabajo y esfuerzo va a estar en buscar soluciones y en buscar hacer más. "Nos los exigimos. Hay que poner en valor en todos los ámbitos y niveles"

12:38 h "Estamos en una contención en la incidencia de contagios, en un ligero descenso que habrá que confirmarlo dentro de dos semanas para ver qué repercusión hospitalaria tiene el pico pandémico", apunta Induráin.

12:37 h "Hay intervenciones no demorables como lo oncológico, que no se suspenden", afirma Induráin. "Hay otras actividades de consulta y cirugías que sí se suspenden o no se programan".

12:36 h La incidencia está siendo altísima, pero se ha observado un descenso en los últimos días. Pero sin embargo está aumentando el contagio entre mayores de 75 años y usuarios/as de residencias de mayores. Está afectando a personas de más edad y por eso hay también más hospitalización.

12:34 h Sobre la situación en hospitales y la ocupación de plantas por pacientes covid, Induráin afirma que se han suspendido un tercio de las cirugías o no se han programado.

12:33 h Sobre el cierre de consultorios por bajas Covid, Induráin dice que el único afectado es el de Arre. "Ha habido bajas y no quedaba otra solución, y estamos trabajando el tema del transporte con el ayuntamiento", añade Induráin

12:31 h Induráin dice que la semana pasada había 459 profesionales del SNS-O que eran positivos. Remírez añade que están funcionando los recursos en Salud y Educación.

12:30 h Remírez dice que ha habido un 15% menos de descenso de contagios esta semana y que la evolución de esta semana es similar y por ello afirma que hay que seguir con las restricciones para rebajar esos números. Destaca renovar el contingente covid. "Aquí no ha habido recortes", asegura.

12:27 h Remírez anuncia que acaban de recibir el aval del TSJN sobre la prórroga de las restricciones actuales hasta el 31 de enero.

12:26 h "El refuerzo del contingente covid afecta a todas las áreas de salud de Navarra y será al menos para la primera mitad del año", anuncia Induráin.

La consejera Induráin, durante la rueda de prensa.

12:25 h "Una vez superada la 6º ola, que se superará, el virus va a dejar una importante resaca sanitaria debido al impacto que tiene en la atención ordinaria. Hay que poner en valor la renovación del contingente covid, cuyo contrato vencía el 31 de enero. Son 700 personas que renovarán".

12:24 h "Aunque lleguemos a un pico, van a tardar en bajar las tasas de incidencias tan alta y de ocupaciones hospitalarias como las que tenemos. Tenemos que tomar decisiones y reforzar el sistema sanitario en todos sus niveles", expone Induráin

12:22 h "Hay que evitar falsas expectativas que nos hagan caer en la frustración. Hay que ser equilibrado y rigurosos porque nadie sabemos el efecto ómicron. Enero y el inicio de febrero van a ser muy complicados por el decalaje de días, que tarda en llegar a hospitales la elevada incidencia".

12:20 h El avance en la dosis de refuerzo es la mejor noticia. Más del 91% de los mayores de 12 años está vacunado, un tercio de la población tiene la dosis de refuerzo y en los niños de 5 a 11 la vacunación con una dosis llega ya al 43,5%, detalla la consejera.

12:19 h "No vamos a entrar en una guerra de cifras y el virus se reinventa y nos pone en jaque. Esto es insólito. En dos años hemos tenido de todo. En Navarra estamos en UCI parecido a la tercera y cuarta ola", añade Induráin, "pero no es comparable a la tragedia de la primera"

12:17 h "Estamos en una pandemia global en la que los gestores políticos hacemos cosas similares. Tratamos de ser lo más eficaces y coherentes. El reto es común. Hay que poner el foco en el virus más allá del aquí y el ahora".

12:16 h "Son días complicados en centros de salud y hospitales y lo van a seguir siendo. Aparte de readaptar la detección con ómicron, que supone el 90% de los positivos, y de avanzar en la vacunación, la mitad de la UCI está sin vacunar, hay que poner las fuerzas en superar este pico".

12:15 h Dice la consejera que el sistema sanitario está muy tensionado. Hay problemas de fondo que necesitaban soluciones antes de la pandemia y que ésta los ha agravado. "Con la vuelta a la actividad de enero, la incidencia y ocupación nos lleva a 257 hospitalizados, 33 en UCI".

12:14 h "Hay actores que han visto abonado el terreno para obtener réditos políticos con esta situación y no hay que entrar en rifirrafes partidistas. No rehuimos el debate público, pero necesitamos la energía para este reto", afirma Induráin

12:13 h Los profesionales sanitarios necesitan complicidad, empatía y ayuda y hay que recuperar la alianza con la ciudadanía, expresa Induráin. "Quien está causado la pandemia es el virus", dice la consejera para rebajar la tensión social.

12:11 h Remírez y la consejera Induráin comparecen tras la sesión de Gobierno. Informan ahora de la situación de coronavirus en la Comunidad Foral y la responsable de Salud dice que el arranque de año está siendo difícil, con fatiga poblacional, ruido político y sobrecarga profesional

12:10 h Navarra reforzará el sistema sanitario público renovando a los casi 700 profesionales que integran el contingente COVID-19. Salud prevé prorrogar los contratos de profesionales que terminaban el día 31 de este mes, distribuidos en todos los niveles de atención, zonas geográficas y estamentos

12:05 h El vicepresidente Remírez anuncia que el Gobierno de Navarra será acusación popular en la causa judicial contra el marido de la profesora Sara Pino, asesinada en su piso de Tudela y que fue detenido ayer en el sur de Francia. El asunto se investigará en el juzgado de violencia.