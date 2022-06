Navarra reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos de la Iglesia

Chivite lamenta la "macrovictimización" de estas personas y defiende su derecho a la justicia, la verdad y la reparación

Un día importante, emocionante, gratificante y, sobre todo, un día de justicia y reparación. Así calificaban las víctimas de abusos de la Iglesia la jornada de ayer en la que el Gobierno de Navarra organizó un acto de reconocimiento, que supone un importante hito en el camino que las víctimas emprendieron hace tres años y que ahora se dirige a exigir a la Iglesia que entregue y reconozca la verdad de lo ocurrido durante tanto tiempo y en tantos sitios. "Hoy (por ayer) es un día importante porque cuando iniciamos todo esto hace tres años, nunca pensamos que podíamos llegar hasta aquí. Estamos muy agradecidos con el Gobierno de Navarra", señaló Jesús Zudaire, víctima de abusos en el colegio Nuestra Señora del Puy de Estella y presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos.



En concreto, el Gobierno foral celebró ayer un acto de reconocimiento a estas víctimas que fue precedido de una declaración institucional en la que el Ejecutivo lamenta "la macrovictimización" de estas personas y reafirma su compromiso con "el derecho a la justicia, memoria y reparación". La presidenta, María Chivite, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, incidieron en su "apuesta por la memoria y la convivencia" y en la "obligación de reparar a las víctimas de abusos por las vulneraciones de sus derechos". "Las víctimas han sufrido una doble victimización por el silencio de todos estos años y, al ser menores, estaban en una situación de vulnerabilidad respecto a su victimario", apuntaron.



Exigir a la Iglesia la verdad

Las cerca de 20 víctimas presentes en el acto celebrado en el IES Plaza de la Cruz recibieron la declaración institucional de manos de la presidenta Chivite y del consejero Santos, "como prueba del compromiso" del Ejecutivo foral con la situación de las personas que han sufrido vulneración en sus derechos por parte de la Iglesia. Precisamente, a las instituciones eclesiásticas es a quienes exigen ahora que den un paso adelante. "Este reconocimiento para nosotros es fundamental porque es fruto del camino que hemos recorrido en los últimos años. Pero aún queda camino por recorrer, queda que la Iglesia cuente la verdad de lo que pasó. Porque al final como la Iglesia no ha dado ese paso lo han tenido que dar las instituciones y la sociedad", apuntó Mikel Eziolatza, víctima de abusos en el Colegio los Padres Reparadores de Puente la Reina, que añadió que con el reconocimiento " Navarra se convierte en referente a nivel estatal".José Luis Pérez, víctima también en los Padres Reparadores, coincidió en que la Iglesia "debe entregar la verdad y reparar el dolor que nos ha causado", aunque reconoció estar ayer "enormemente contento y agradecido" por la declaración institucional aprobada por el Gobierno foral. "Quizá llega un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Lo importante es que por fin se reconoce públicamente nuestro sufrimiento, que es algo que necesitábamos", expresó. En la misma línea, Mariví Martinicorena, víctima de abusos en Maristas de Pamplona, quiso poner en valor que el acto de ayer "es un reconocimiento para todas las víctimas: "Hoy (por ayer) soy la única mujer que está aquí, pero hay muchísimas más que no han podido, no han querido o no han sabido sacar a la luz su historia. Pero esto también va por todas ellas". En la misma línea, Koldo Eslava, víctima de abusos en Maristas de Pamplona, subrayó que "todos los que nos hemos juntado hoy aquí tenemos algo en común: nuestro sufrimiento. Y estoy emocionado porque por fin se nos ha reconocido, algo que esperaba desde hace 55 años".

LOS DETALLES

l Autoridades presentes. En el acto estuvieron presentes el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi. Asimismo, también han acudido la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo; y la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez.

l Remírez: "La postura de Beltrán es extremadamente insensible". El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, criticó ayer la posición "radical y extrema" y "absolutamente insensible" de la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Remírez contestó a la popular que señaló sobre el acto de homenaje de ayer que "el Gobierno no puede convertirse en el tribunal político de la Iglesia Católica de Navarra".

"Aún queda camino por recorrer, queda que la Iglesia cuente la verdad de todo lo que pasó" Mikel Eziolatza Víctima en los Reparadores de Puente

"Por fin se reconoce públicamente nuestro sufrimiento; es algo que necesitábamos" José Luis Pérez Víctima en los Reparadores de Puente

"Es un día importante; cuando iniciamos todo esto no pensábamos llegar hasta aquí" Jesús Zudaire Víctima en el Puy de Estella

"Soy la única mujer aquí, pero hay muchas más y este reconocimiento es también para todas ellas" Marivi Martinicorena Víctima en Ursulinas de Pamplona

"Se nos ha reconocido el sufrimiento y es algo que yo esperaba desde hace 55 años" Koldo Eslava Víctima en los Maristas de Pamplona