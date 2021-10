Rubén Azcona: el líder del Subiza

Con tres goles en media hora el pasado fin de semana ante el Azkoyen, Rubén Azcona se ha destapado esta jornada como el máximo goleador del grupo XV de Tercera RFEF y, con siete, uno de los máximos anotadores de la competición, pues se encuentra a un tanto de Josema Vivancas (Cartagena B), Isaac Manjón (Arnedo) y César San Agustín (Binéfar) que ocupan las primeras posiciones con ocho dianas cada uno.

El delantero del Subiza disfruta de su primera temporada a las órdenes de César Monasterio. Exinternacional sub-16 –coincidió en una citación de Santi Denia junto con nombres de la talla de Eric García, Nico Melamed, Barrenetxea, o Bryan Gil, además del navarro Beñat Prados–, Azcona se ha convertido en este inicio de liga en uno de los referentes del conjunto de Sotoburu, que lleva pleno de triunfos con seis victorias en seis encuentros. La última, ante el Azkoyen, por 7 goles a 0, de los que tres llevaron la firma del atacante.

"El partido fue bien, tuvimos la suerte de marcar pronto y ellos se abrieron mucho más, por lo que había muchos espacios. Hicimos un montón de ocasiones, tuve la suerte de marcar tres goles en 27 minutos", revela el delantero, que recuerda sus goles: "el primero fue una jugada de Nowend que hizo un pase de la muerte y llegue desde atrás, el segundo aproveché un rechace del portero a remate de cabeza de Palacios y el tercero fue una jugada colectiva del equipo, Mario Sánchez centró al primer palo, donde yo llegué para marcar".

Un resultado sorprendente, a pesar de que el Subiza estaba siendo el equipo más goleador del grupo, porque el Azkoyen, que había encajado dos goles en cinco partidos, llevaba cuatro encuentros sin recibir un tanto. "Nos habían hablado de ello, de que defendían bien, y de que por ello llevaban cuatro partidos sin recibir gol, pero nosotros jugamos a lo nuestro y sabíamos que jugando en casa íbamos a tener ocasiones y nos salió todo de cara", apunta.

Azcona, que se quita medallas al afirmar que "no solamente es cosa mía, sino mérito de todo el equipo", admite que "no nos imaginábamos" un inicio de temporada como el que están teniendo. "Teníamos miedo de que el inicio fuera complicado, porque muchos de los jugadores no habían jugado en Tercera, pero nos está saliendo bien y eso que tenemos mucho que mejorar", detalla.

"Nuestro primer objetivo era sacar al principio los máximos puntos posibles y salvarnos, pero viendo cómo hemos empezado ahora tendremos que ponernos otros objetivos. Este partido era clave porque jugaban Cirbonero y Pamplona y ahora les sacamos cuatro puntos al Cirbonero y cinco al Pamplona y era dar un buen golpe para demostrar que aquí vamos a estar, pero esto es muy largo, son 30 partidos y ya llevamos el 20% de la competición", agrega.





El Subiza, a una victoria de hacer historia



El sorprendente y espectacular inicio del Subiza se debe, según desvela Rubén Azcona, en el mensaje que transmite el técnico, César Monasterio. "César transmite que pensemos en el próximo partido y que nos olvidemos de lo que hemos hecho hasta ahora, que nos olvidemos de que hemos ganado los seis partidos. Así que el domingo hay que ir a Corella y ganar también".

El Subiza está a punto de hacer historia. Si consigue sumar los tres puntos ante el Corellano, los de César Monasterio lograrían sumar 21 de 21 puntos disputados (7 victorias en los 7 primeros encuentros de competición), algo que ningún club ha logrado en Navarra desde que se unificara el grupo en la temporada 2004-2005 y solamente compitieran equipos de la Comunidad Foral. Aun así, Azcona pone en alerta a sus compañeros porque "se puede pinchar con cualquier equipo, que es una liga muy complicada. Tenemos también un par de jugadores veteranos, de Subiza, que también ayudan y la verdad que el grupo es muy bueno".

La clave de este momento de forma que están viviendo en Sotoburu es "que en verano no nos costó mucho adaptarnos, porque muchos no nos conocíamos, y para eso ayudó la pretemporada. Entrenamos bien y estamos todos en la misma dirección. Como dice César, todos somos importantes en este equipo, porque no solo juegan once, y nos ha dicho que va a necesitar a los 20", menciona.

Además, el delantero ha recibido esta mañana la llamada de Santi Castillejo para entrenar con el Promesas este martes. "Ya me conoce y veremos si tengo la oportunidad de ir convocado el fin de semana", se ilusiona un Rubén Azcona que sabe que su sitio "es el Subiza", donde es el líder del líder.