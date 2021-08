Fernando Alonso renueva su contrato con Alpine para 2022

Fernando Alonso ha prolongado su contrato con la marca Alpine de Formula 1 para la temporada de 2022 en la que formará pareja con Esteban Ocon, anunció este jueves la marca de competición del grupo Renault.



En un comunicado, Alpine destacó que esta prolongación "marca la continuación de una colaboración fuerte después de una primera victoria histórica en el Gran Premio de Hungría en la que Fernando tuvo un papel central".





