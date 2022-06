La navarra Nahia Valencia y su familia: "Mi marido confiaba al 200% en que yo iba a ganar el 'Conquis'"

La popularidad no les ha cambiado la vida. "Con los 20.000 euros del premio seguimos ahorrando para comprarnos una furgoneta camperizada", afirman

Viajo a Salinas de Ibargoiti para conocer a una familia de deportistas que muchos de vosotros conoceréis por haberlo dado todo en 'El Conquis'. Ellos son Nahia Valencia y Ion Rodríguez. Este matrimonio navarrico concursó en el popular 'reality' de aventura extrema de la EiTB. Nahia resultó ganadora de la decimoséptima edición, celebrada el año pasado, y esta temporada es una de las capitanas y trata de contagiar de pasión a las integrantes de su equipo. Su pasión por el deporte le viene de familia. Su hermana Maider participó hace cuatro años, y su marido, Ion, se enroló en esta aventura en 2020, quedándose los dos a las puertas de la final, pero ella ha conseguido sacarse la espinita de ambos, ya que consiguió alzarse con el premio.

Estilista de profesión, esta pamplonica de 33 años tiene una peluquería que abrió en el barrio de La Rochapea, en Pamplona, cuando tenía 22 años, porque desde que de pequeña peinó a sus primas para la comunión tuvo claro que quería ser peluquera y convertirse en su propia jefa. En Nahia Estilistas disfruta modelando atrevidos cortes, colores y peinados para aguantar su frenético ritmo. Además trabaja como monitora de crosstraining en el gimnasio que su marido dirige en el polígono de Barañain, Fitbox Team, donde también imparten muay thai, boxeo, artes marciales, MMA (Artes Marciales Mixtas) y halterofilia.





Ion Rodríguez tiene 36 años y es natural de Barañain. Trabaja como vigilante de seguridad en la residencia de menores de la Fundación Ilundain Haritz Berri. También es un enamorado del deporte y confiesa que ha sido deportista toda su vida. Empezó con el karate, siguió con el ciclismo y el fútbol y dejó todo durante dos años, en la adolescencia, hasta que descubrió el muay thai con 16 años y empezó a competir dentro y fuera del Estado, en Holanda, Tailandia o Barcelona, entre otros destinos. A los 28 años decidió dar el paso de acondicionar una nave industrial para abrir su propio gimnasio.



En el ring del día a día forman una pareja muy bien avenida, pero ahora prestan toda su energía a la tercera en discordia, Asia. Tiene cuatro años y parece tan movida como sus aitas. Para descargar toda esa energía que tiene acompaña a Ion a correr en las pistas de atletismo, pero como sabe que le toca perder, se hace la remolona para intentar ganar unos cuantos metros de ventaja. Sus perros, dos pitbulls muy tranquilos, completan el equipo familiar. Turka y Thai custodian a Asia en sus travesuras y ¡hasta a ellos les gusta hacer deporte!, nos cuentan sus dueños. Nada más acercarme a la verja, dos pitbulls ladran avisando a los dueños de que alguien se acerca a la casa.





Nahia, Asia y Ion en las escaleras de su casa de Salinas de Ibargoiti, Navarra, con sus dos perros, Turka y Thai.

-Nahia Valencia: Tranquila. Una vez que cruzas la verja no te hacen nada. Son Turka y Thai y son muy cariñosos.

Al acceder a la vivienda se oye el llanto desconsolado de su hija Asia.

-Nahia: La que llora es Asia, la niña, que está de drama (sonríe).

-Ion Rodríguez: ¿Te has puesto la camiseta, Asia?

-Asia: ¡No quiero!

-Nahia: Mientras Asia termina de prepararse podemos ir tomándonos un café.

Por supuesto. Llevas un tutú muy chulo, Asia. Estás muy guapa. (Asia sonríe).¿Ganar el Conquis te ha cambiado, Nahia?

-Nahia: A ver, cambiar no. Es algo curioso porque cuando alguien me para y me dice que es fan mío no me lo creo, porque sí, he ganado, pero al final soy una persona normal más, no me parece que sea alguien especial a quien seguir (sonríe).

Pero lo cierto es que en tu concurso fuiste ejemplo de fuerza, lucha y superación para mucha gente.

-Nahia: Yo agradezco mensajes como el del otro día de una chica que me escribió para decirme que estaba súper orgullosa de que hubiese ganado yo y de los valores que trasmitio. A mí eso me llena mucho más que el haber ganado. Si con eso he animado a alguien a que sea más valiente o más capaz con eso me quedo.

¿Qué hiciste con los 20.000 euros del premio?

-Nahia: Sí, son 20.000, menos lo que te quita Hacienda (risas). Pues aún no lo he gastado. Estoy ahorrando para cambiar la furgoneta por una camperizada con dos camas, porque con eso no me llega (risas). A este concurso no vas por dinero, porque además sólo gana uno y es muy difícil. Te sale más fácil echar la lotería todas las semanas...

Más fácil no lo sé, pero ¡por lo menos sufres menos! ¿Estaba el listón muy alto cuando hiciste el casting después de que tu hermana y tu marido se hubiesen presentado y llegado hasta las puertas de la final?

-Nahia: Sí. Es un programa que siempre me había llamado la atención, pero hace cinco años me tuvieron que operar la muñeca y no era el momento de presentarme, pero este último año me sentía fuerte ya y me animé. Eso sí, no pensaba que fueran a cogerme al haber estado ya mi hermana y mi marido, pero mira, me cogieron, estuve 26 días y al final gané.

-¿Hubo pique al llegar a casa con la bandera?

-Ion: No. Yo estaba seguro de que lo iba a ganar porque es un concurso que está hecho para ella.

-Nahia: Ion es el único que sin haber pisado yo el programa tenía el 200% de confianza en mí.

-Ion: Son una familia muy luchadora y lo llevan en la sangre.

¿Cómo lleváis ser parte de la familia del Conquis?

-Ion: Tiene sus dos lados. Yo he hecho amistades a raíz de que se hayan hecho seguidores de mi aventura, pero insultar también es muy fácil por redes y hay gente que te ataca. Eso sí, cuando haces el casting no te esperas que te vayan a pedir fotos o que te pidan que le felicites el cumpleaños porque es fan tuyo.

-Nahia: Ayer estuve trabajando en una boda, peinando a la novia y a las invitadas y escuché "ay, te va a peinar la ganadora del Conquis". Y yo les dije, "pero si soy una persona normal y corriente" (risas). A mí me ha venido bien ganar 'El Conquis' para aplicarmelos mismos valores que transmito y darme cuenta de que somos mucho más fuertes y podemos con todo lo que queramos.

¿Dudaste siempre de tus capacidades para ganar?

-Nahia: En muchos momentos sí porque tenía en mente eso de que este concurso lo gana un tío porque es mucho más fuerte que una tía. Mi cabeza me lo decía, pero al final mira. He sido un ejemplo para mí misma y luego ya para el resto.

(Asia se pone a llorar porque acaba de darse un coscorrón con la silla). ¿Siempre confiaste en Nahia, Ion?

-Ion: Sí. La he entrenado yo en muay thai y físicamente sé lo que es capaz de dar compitiendo. Sus habilidades técnicas son muy buenas y es mejor que yo en las cuerdas. Yo para eso soy más cazurro y ella es más habilidosa. Y el tema del sufrimiento lo ha adquirido de su padre.

Nahia, tú ahora has vuelto como capitana, pero a ti, Ion, ¿te gustaría volver?

-Ion: ¡Sin dudarlo!

-Nahia: Éste vuelve hasta para sujetar la bandera si hace falta (risas).

-Ion: Yo corro los encierros de San Fermín y los de Tafalla, pero cada vez que corro delante de los toros no siento lo mismo. La adrenalina de competir me gusta, así que todos los años volvería a vivir esa experiencia. Y como capitán me encantaría. Cuando salí se especuló mucho con mi capitanía y me gustaría hacer un equipo y que uno de los míos fuese el ganador.

¿Hay tantas peleas como se ven en pantalla o es que en situaciones adversas todo se magnifica?

-Ion: Bueno, sí, pero también es mucho los cortes que hacen para la tele.

-Nahia: Al final es un concurso de televisión y hay que hacerlo de una forma que entretenga a la audiencia, pero yo siempre digo que hay dos 'Conquis' distintos. Uno es el que vives allí y otro es el que vives aquí.

-Ion: Eso es.

¿Tenéis relación con vuestros compañeros de edición a día de hoy?

-Ambos: Sí. Mucha.

-Nahia: Ester, Joana, Inge nos vemos muy a menudo. Y el año pasado hicimos una competición de crosstraining en nuestro gimnasio entre su Conquis y el mío.

¿Quién ganó?

-Ambos: ¡No se sabe! (Risas)

¿Une mucho esta experiencia?

-Ion: Sí. Te ves con alguien que ha vivido la aventura y aunque no le conozcas de nada te das un abrazo porque sabes que os une la misma pedrada. Y la amistad que haces allá es diferente. Yo con Lander, por ejemplo, que vivimos juntos toda la aventura, me llamo cada dos por tres.

Está claro que a los dos os encanta el deporte. ¿Cómo os conocisteis?

-Nahia: Precisamente fue el muay thai lo que nos unió hace ocho años ya. Yo solía asistir a las veladas de muay thai que organizaba Ion y un día me animé a probar. Fui a su gimnasio, empecé a entrenar con él y surgió la chispa.

-Ion: En verdad ya le había echado el ojo yo antes (risas). Y Jorge, un amigo que tenemos en común, siempre me decía que haríamos muy buena pareja porque era una tía muy natural. De pueblo, como yo (risas).

A día de hoy el muay thai sigue siendo un deporte muy poco conocido.

-Nahia: Sí y además cuando yo empecé a practicarlo mogollón de gente me decía: "¿Haces eso? Con la cara tan bonita que tienes no te pega nada". Mi familia tenía miedo de que fuesen a partirme la nariz y lo cierto es que no me he lesionado nunca practicando muay thai.

-Ion: Hoy en día hay más mujeres y más niños practicándolo. Se ha abierto el abanico un montón, pero es cierto que es un deporte de contacto. Antes, lo practicábamos los chicos de la calle. Algunos venían del kung-fu, del taekwondo o del karate, como es mi caso, pero buscábamos algo más y somos los que hemos viajado fuera y hemos abierto camino para implantarlo aquí.





El plátano es una de las frutas favoritas de Asia Rodríguez Valencia.

-¿Practicáis algún deporte más?

-Ion: Hace dos años empecé a competir en velocidad. Hago 100 y 200 metros. La primera vez que fui a una pista aparecí con mis zapatillas de asfalto me acuerdo. Después de tantos años compitiendo en muay thai, cuando dejé de competir me quedé vacío. Quien ha estado levantándose pensando en competir, se ha acostado pensando en eso y ha estado durmiendo pensando en la fecha de la competición, luego, cuando no compite más, está vacío. Y el atletismo es lo que me ha llenado de nuevo. Me siento deportista otra vez haciendo atletismo.

¿Y a ti, Asia, qué te gusta hacer?

-Nahia: Entrenar y correr con su padre.

-Ion: Hacemos los 100 metros en las pistas rojas, ¿verdad? Solemos ir a las pistas que hay en Barañain, al lado del gimnasio.

-¿Y se le da bien?

-Ion: Bueno... Como yo voy más deprisa empieza a perrear pasadas las tres primeras vueltas porque se empieza a aburrir.

-Nahia: También corre con Thai.

-Ion: Sí. Es un perro que lo ha pasado muy mal. Lo adopté y lo traje de Valencia porque lo le habían maltratado y había sido utilizado para peleas. Tenía muchos traumas y seguimos trabajando con él para que los supere.

-Nahia: No es nada agresivo, es un perro súper cariñoso, sobre todo con los niños, pero se asusta mucho por los ruidos y por todo.

-Ion: Hago carreras de canicross con él como terapia y para mí es una satisfacción correr con él. Todo lo que ha sufrido en su vida ahora lo tiene que disfrutar. Además es una máquina, parece que vuela cuando corremos juntos. Toda esa adrenalina que tiene la expulsa y lo goza un montón. Nos apuntamos a las carreras de canicross que hacen y formamos parte de la Asociación Canicross Navarra, dirigida por David Neira, que es campeón de España de Canicross.

¿Y en tu caso Nahia¿ ¿Practicas más deportes aparte del muay thai y el crosstraining?

-Nahia: Sí. A mí me encanta la montaña.

Es algo que te viene de familia, ¿verdad?

-Nahia: Sí. Mi padre, el alpinista Ricardo Valencia, falleció en 2007, con 48 años, cuando escalaba el Dhaulagiri, en el Himalaya. Fue sepultado por un alud. Aunque empezó tarde con la montaña, con 35 años, estuvo muy ligado a ella. Y a pesar de lo dramático de aquel accidente, me quedo con lo positivo. Al final lo que mi padre me ha enseñado es a disfrutar de la vida, a vivir experiencias, a sufrir y sobre todo a amar a la naturaleza por encima de todo y la montaña me transmite mucha paz.

En vuestro viaje de luna de miel regresaste a ese lugar.

-Nahia: Sí. Hicimos un 'trekking' de 17 días y luego fuimos a Tailandia.

-Ion: Nahia se sacó el curso de buceo y yo me iba a entrenar a un gimnasio de muay-thay.

¡Ni en vuestra luna de miel descansáis! (risas)

-Ion: Luego a la tarde descansábamos un rato en la playa (sonríe).

-Nahia: Quería ir a Nepal y subir al campo base de Dhaugiri, el sitio donde murió mi padre, para llevarle la mitad del ramo de novia.

-Ion: La otra mitad la dejamos aquí, en la lápida de un amigo mío que murió en un accidente de moto. Ella echaba mucho de menos a su padre y yo a mi mejor amigo y era algo que sentimos que teníamos que hacer.

Fue un viaje muy especial para vosotros entonces.

-Ion: Sí. Yo no llegué a conocer a mi suegro, pero mientras subía no dejaba de pensar qué valiente había sido para subir hasta allá arriba.

¿A dónde tenéis pensado ir estas vacaciones?

-Nahia: Con mis padres viajé mucho. Tenían una autocaravana y nos recorrimos toda Europa. También viajamos a muchos países. A Perú, Cuba, Jamaica... Pero ahora mismo con la nena no viajamos mucho. Solemos bajar a Almería, a un pueblito de la zona de Cabo de Gata, que es muy bonito.

-Ion: Argentina es un sitio que me llama mucho la atención, pero me gustaría volver a Tailandia, la cuna del muay thai. Allí estuve con un monje en un templo celebrando una ceremonia de bendición para concederme buena suerte.

-Nahia: Y el día que Asia sea más mayor nos gustaría llevarla a Nepal también. A mí Tailandia me gusta mucho por el tema del muay thai y por el mar, pero voy a estar siempre unida a Nepal y sus montañas. Es un país que cada vez que voy me enamora más.

¿Os casasteis por el rito budista?

-Ion: ¡Casi!

-Nahia: Al final hicimos una boda celta en los jardines del Don Carlos, un restaurante de Pamplona. Las personas más próximas a nosotros fueron quienes dirigieron la ceremonia y fue muy emotivo. Hicimos unos lazos de unión que con tres tiras de colores que trenzamos y guardamos en un baúl. Al año siguiente, coincidiendo con la luna nueva, las sacamos y las quemamos antes de enterrarlas en el monte, tal y como manda la tradición.

-Ion: Fue una ceremonia muy personal en la que tuvimos un poco de todo. Aurresku, flamenco y tradiciones celtas (risas).

-Nahia: Sí. Como sorpresa le pedí a Jolis Muñoz que nos cantase 'El arte de vivir', que es una canción de Antonio José que nos gusta mucho.

¿Sois flamencos entonces?

-Nahia: Bueno, nos gusta el flamenco. El Barrio...

-Ion: Y Canelita. Antonio Orozco me flipa como compositor, artista y persona.

-Nahia: Pero nuestro grupo preferido es Marea, que es de aquí de Pamplona. A mí también me gusta Maná, Estopa, Ska-P...

-Ion: Y yo soy más de rap y hip-hop, como Violadores del Verso.

-Nahia: A Asia le ponemos Ene Kantak. Como nosotros no hablamos mucho euskera nos gusta ponerle canciones en euskera para que lo aprenda. Mi hermana, que es profesora de inglés, le está enseñando inglés también. También está escuchando los Bombon Chip que escuchaba yo de pequeña, Ken Zazpi, Alaitz eta Maider...





Nahia y Ion están acostumbrados a los focos, pero Asia se muestra un poco más tímida durante la sesión de fotos.

(Repasamos la discografía de Ene Kantak)

-Ion: Y le gusta Pipi Calzaslargas, Heidi, Marco...

-Nahia: Y las canciones de los gigantes de aquí de Navarra, que le encantan.

¿Qué libros os habéis leído recientemente que queráis recomendarnos?

-Nahia: 'La lengua de los secretos', que trata del bombardeo de Gernika, y 'Cometas en el cielo' o 'Mil soles espléndidos', de Khaled Hosseini, que son dos novelas que me han marcado un montón.

-Ion: A mí me ha gustado mucho 'Patria', pero sobre todo suelo leer biografías de deportistas que se han retirado, como la de Javier Castillejo, la de Poli Díaz, de Edurne Pasaban... Los de Kilian Jornet me los leí un mes antes de ir al 'Conquis' para motivarme.

¿Y con el mando de la tele hay discusiones?

-Nahia: No (risas). Vemos el teleberri, 'El Conquis' y poco más. Yo sí soy algo más de series, pero como no tengo mucho tiempo, pues tampoco. Y Nahia si se porta bien el finde tiene peli después de comer. Le encantan los Minion.

-Ion: Le hemos puesto las pelis de Beethoven y le encantan.

¿Y en cuanto a comida? ¿Os cuidáis mucho?

-Ion: Sí que nos gusta cuidarnos y tenemos una nutricionista deportiva que nos marca la alimentación a seguir. Seguimos una dieta bastante sana basada en comer para rendir porque rendimos en función de lo que comemos.

-Nahia: Es que si te alimentas bien te encuentras mucho más fuerte físicamente.

¿Hay algún día que os paséis de la raya?

-Nahia: Sí, pero luego otro día nos cortamos más (sonríe).

-Ion: Los dos seguimos más o menos la misma dieta, pero si yo tengo competición me ajustan más.

Asia, ¿cuál es tu plato favorito?

-Asia: ¡Todo!

-Ion: Sí, la verdad.

¡Qué suerte!

Nahia: Es adicta a la cuajada.

Ion: Y a la sopa también.

Nahia: Pero con la cuajada hay que pelear para que sólo se coma una al día. Hay veces que se guarda la mitad para la noche. Se dosifica porque sabe que no le vamos a dar más (risas). También le gusta mucho la verdura y no le gustan los dulces ni los guisos, aunque a veces... cuéntanos, ¿qué te dio el otro día la abuela Jose?

-Asia: No sé. Ya no me acuerdo...

-Nahia: Lacasitos, ¿no?

-Asia: Sí (dice riéndose).

-Nahia: El chocolate y los chicles le gustan mucho.

-Ion: Pero también nos gusta salir a comer y si nos pasamos con los canelones de Jose y las albóndigas de Gurutze, las amamas, tampoco pasa nada (risas). l

