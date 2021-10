Las obras de las redes de la Rochapea, en la recta final

Las obras de renovación de redes de la Rochapea, en la margen derecha del río Arga junto al puente de Oblatas, se encuentran ya en su recta final y van a costar un 30,56% más de lo previsto, en concreto 320.568,73 euros (sin IVA), debido, según un informe de SCPSA, la sociedad de gestión de la Mancomunidad de la Comarca, a las modificaciones que ha habido que realizar para la ejecución del contrato, derivadas "de los numerosos imprevistos que se han producido", desde los referentes a la "mala calidad del terreno", como aquellos sobrevenidos por "la situación de Covid" que originó, por ejemplo, retrasos en la recepción de los materiales y las piezas, así como un aumento de "señalización, vallados, pasarelas", para garantizar las medidas sanitarias que exigía la covid. En cifras, supone que el presupuesto final asciende a 1.686.661 euros, frente a los 1.369.568,73 previstos.

La obra comenzó el 8 de marzo, aún en plena pandemia, y, siete meses después, está "casi terminada, a falta de algunos remates y pintado de plazas de aparcamiento", señaló David Campión, presidente de la MCP. El responsable del ente comarcal quiso agradecer la paciencia de vecinos y comerciantes durante estos meses de obras y lamentó mucho las "excesivas molestias causadas", porque "quizá no se valoró adecuadamente la posibilidad de tantos imprevistos, al actuar en una zona llena de infraestructuras, muchas de ellas muy antiguas y no bien cartografiadas", lo que "ha originado no pocos quebraderos de cabeza en la obra y al vecindario", dijo, aunque confió en que la gente esté "contenta con el resultado".

El consejo de SCPSA conoció ayer el informe que justifica la modificación del contrato. Además de los imprevistos derivados del estado de las calles, los problemas que ha habido para localizar las redes, y que ha sido necesario "realizar una vídeo inspección final" de la colocación de hasta 1.800 metros de colectores, el Ayuntamiento de Pamplona ha requerido también un aumento de la zona de pavimentación "a la vista del estado", y ha pedido el "pintado de la superficie viaria del total de las calles". Por ello, el Consistorio asumirá el 30% del sobrecoste de la pavimentación, mientras que la MCP, el 70% restante, se precisa en el informe.