Demandan "de forma urgente" reforzar señalización en el monte Ezkaba tras otro fin de semana de masificación

Federación Navarra de ciclismo, Federación Navarra de deportes de montaña y escalada, SOS Ezkaba, Kea kirol taldea-Keamtb e IMBA Navarra (International mountain bicylcling asociation) han solicitado esta tarde reforzar de forma "urgente" la señalización horizontal y vertical de toda la calzada. Tras un fin de semana de buen tiempo en el que la masificación fue evidente en la cima del monte Ezkaba,

Las entidades recuerdan que "a raíz de la situación sanitaria que vivimos el entorno del futuro Parque Comarcal Ezkaba está soportando un aumento muy importante en el número de visitantes. La carretera está catalogada como el recorrido numero 1 para bicicletas en el catálogo del parque, y también es utilizado por numerosos paseantes a pie, además de un gran numero de visitantes que acceden en vehículos a motor hasta la cima".



El reciente asfaltado:

producen situaciones de peligro. Como el choque frontal ente coche y bicicleta de finales de Octubre". Explican del mismo modo que " el reciente asfaltado de la carretera ha contribuido a aumentar la velocidad de coches y bicicletas que al coincidir con peatones en un trazado tan estrecho,



"Sabemos que esta carretera no forma parte de la red de carreteras de Navarra, pero debido al intenso uso por parte de la ciudadanía, creemos que el esfuerzo, es necesario en estos momentos por parte de Conservación de carreteras de GN, al igual que recientemente se decidió su asfaltado".

Aspecto que presentaba la cima del monte Ezkaba este domingo "Sabemos que esta carretera no forma parte de la red de carreteras de Navarra, pero debido al intenso uso por parte de la ciudadanía, creemos que el esfuerzo, es necesario en estos momentos por parte de Conservación de carreteras de GN, al igual que recientemente se decidió su asfaltado".



Las medidas para vehículo, ciclista y peatón:

Por estos motivos, solicitan un reforzamiento urgente de la señalización horizontal y vertical: pintado de una linea divisoria central (continua o discontinua) "que sirva como referencia a los usuarios de bicicletas y otros vehículos de por dónde deben circular"; Señales de ciclocalle velocidad máxima 30 "que indiquen la preferencia de uso de dicha calzada por bicicletas y la limitación para todos los vehículos"; así como "señales para que los peatones circulen por la parte izquierda del carril, para tener siempre referencia visual de los vehículos con los que se cruzan".

Piden igualmente señales para que "todos los perros vayan atados en el entorno de la carretera"; señal de "prohibido adelantar cuando una bicicleta o peatón vengan en sentido contrario"; así como "todas otras señales que se estimen oportunas para tranquilizar el tráfico en el recorrido de acceso a la cima".





A la espera del Parque Comarcal:

Los firmantes recuerdan que "mientras no se constituya el órgano gestor del futuro parque, problemas como la acumulación de basuras en papeleras, cunetas y caminos y el control de vehículos no se podrán regular correctamente". Motivo por el que "instamos a la administración a no demorar este proceso que se encuentra estancado desde junio de 2017"