"La FNMC adoptará más pronto que tarde una decisión conjunta con el Gobierno sobre la suspensión de las fiestas"

Será una recomendación como la que se hizo el año pasado. Una postura que asuma la Federación de Municipios y Concejos de Navarra de forma conjunta con el Gobierno de Navarra sobre la suspensión de las fiestas patronales este verano, sobre la que hay "consenso" y que se adoptará "más pronto que tarde teniendo en cuenta que las primeras fiestas comienzan en junio", admitió ayer el presidente de la FNMC Juan Carlos Castillo tras conocerse la suspensión de los Sanfermines. "Es una competencia municipal pero Salud nos ha dicho claramente que no puede haber fiestas, no puede haber un cohete, un pobre de mí, una procesión o un acto masificado que genere movimientos de personas...no se dan las condiciones para celebrarse y tenemos claro que trasladaremos un mensaje de prudencia", aseguró ayer el también alcalde de Peralta.

Tilda de "lógica" la suspensión anunciada hoy por el alcalde de Pamplona Enrique Maya pero también cree que los municipios tienen que tener un documento guía para poder programar iniciativas socioculturales a lo largo del verano. Es por ello que los ayuntamientos navarros están a la espera de que el Gobierno de Navarra les remita un protocolo con las actividades que se puedan hacer a lo largo de este verano en función de los niveles de riesgo sanitarios. "Estamos hablando de de actividades lúdicas, sociales, culturales, deportivas y también taurinas. Para nosotros es importante saber qué es lo que se puede hacer en verano y en qué condiciones", subraya.

De hecho el Gobierno también dispone de un borrador de reglamento taurino pendiente de rúbrica. "Aunque no haya encierros a lo mejor este año se puede celebrar algún evento taurino", remarca. Castillo asegura que "la situación que se de en junio en cuanto a vacunación puede ser diferente a la de agosto o septiembre, pero también nos va condicionar la evolución de nuevas variantes del virus y de cómo se comporte la zepa británica, la india, la sudafricana...".

En la reunión mantenida el pasado jueves con representantes de Salud e Interior algunos alcaldes también reiteraron la necesidad de que la decisión entorno a las fiestas sea "compartida" entre el Ejecutivo y los ayuntamientos con "un documento firmado por ambas partes", "de igual modo que el año pasado hubo una recomendación común de que no era posible organizar unas fiestas", indicó el alcalde de Ansoáin. "Una vez que sepamos que definitivamente no puede haber fiestas a tenor de los que datos que disponemos queremos saber también las actividades que se pueden organizar a lo largo del verano", expuso Ander Oroz, alcalde de Ansoáin. "Queremos un verano rico en actividades culturales, en espacios abiertos o cerrados pero con unas condiciones, bien controladas", remarcó.

También el alcalde de Aranguren, Manolo Romero, asegura que no va a ser un protocolo estático sino que dependerá de la situación sanitaria lo que vendrá regulado por ldiferentes órdenes forales. "Nosotros no vamos a esperar a ningún protocolo u orden foral para decidir que se suspenden nuestras fiestas de Mutilva de finales de junio. Y lo ideal es que durante esos días hagamos lo menos posible para no crear expectativas", señaló.