Culminan las obras del Centro de Día Carmen Uguet de Resayre

El Centro de Día Carmen Uguet de Resayre, de Ablitas, abrirá sus puertas en 2021 , con una capacidad para 30 personas y con numerosos servicios no solo para esta localidad ribera sino para todo el entorno ya que está abierto a poblaciones cercanas como Cascante, Tulebras, Barillas o Monteagudo.

Se hará así realidad el sueño de esta mujer ablitera que falleció en 1991 y en su testamento dejó una amplia herencia para la creación de una Fundación que dedicara su patrimonio al cuidado de ancianos "desamparados".

Una vez terminadas las obras del edificio, queda por instalar el mobiliario de todas las dependencias algo que se espera suceda en enero. El coste final del proyecto ascenderá a unos 700.000 euros.

Los pasos que quedan para poder culminar la apertura son la licencia de apertura del Ayuntamiento, la autorización para su funcionamiento que debe otorgar Servicios Sociales del Gobierno de Navarra y establecer un acuerdo con el Ejecutivo para que sea concertada.

El funcionamiento del centro (de unos 400 metros cuadrados) se prevé desde primera hora de la mañana hasta las 17.00 horas ofreciendo desayuno, comida y merienda. En este tiempo ofrecerá servicios de comedor, lavandería y planchado, baño geriátrico, apoyo en actividades de la vida cotidiana, promoción del envejecimiento saludable, apoyo a las familias, transporte en vehículos adaptados, fisioterapeuta, logopeda, podología, recuperación neurológica y psicología.

Los trabajos comenzaron el pasado 1 de marzo, pero debido al estado de alarma, las obras se paralizaron y no se pudieron retomar hasta el día 14 de abril.

Se cumple así el sueño de la iniciadora de la Fundación y de los trabajos de sus responsable que ya en 2003 iniciaron un acuerdo con el Gobierno de Navarra de UPN para financiar una residencia al 50% en el palacio familiar. En 2009, tras un cambio de criterio del Gobierno de Navarra, la Fundación recuperó la propiedad del edificio pero estaba ya en tal estado de ruina que debieron pagar su derribo ante la inacción del entonces Ayuntamiento de Ablitas.

La iniciativa municipal no recuperó un nuevo acuerdo hasta que el Ayuntamiento cambió de color político y Cecilio Antón firmó un nuevo convenio para la creación de un Centro de Día en terrenos municipales que el Ayuntamiento cedía por 40 años y la Fundación Carmen Uguet de Resayre se encargaría de su construcción y mantenimiento. Casi 20 años después, el Centro de Día verá la luz.