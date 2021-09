Tudela comenzará en 2022 a cobrar la tasa por las viviendas deshabitadas

El Ayuntamiento de Tudela comenzará a cobrar una tasa por las viviendas deshabitadas en cumplimiento de la ley de 2013, tras recibir hasta 22 resoluciones del departamento de Vivienda para que la pusiera en marcha, tal y como han realizado otras localidades navarras. Navarra Suma señaló que han puesto la cantidad mínima dado que son contrarios a esta tasa y acusaron al Gobierno de Navarra de obligar a su aplicación "cuando estamos nosotros gobernando en Tudela, que no somos partidarios de esta intervención foral en la autonomía local", destacó la concejala de Hacienda Irene Royo.

Desde I-E reprocharon su escasez de miras y destacaron que "afecta a todas las localidades, no a Tudela, no digan que va contra ustedes", explicó Marisa Marqués por I-E. En su intervención recordó que esta tasa afecta en realidad a las terceras viviendas, y deja fuera a las usadas mediante su arrendamiento, uso temporal, o ubicadas fuera de la Comunidad Foral, centrándose en los casos detectados que se ha constatado que no hay consumos.

Marqués aseguró que "si llegamos nosotros al gobierno ya le digo que subiremos esta tasa. Ustedes no creen que la vivienda sea un derecho. Esta tasa lo que hace es mejorar la difícil situación para poder acceder a una vivienda, para que haya más viviendas de alquiler y que baje sus precio".

Desde Navarra Suma se usó la aprobación de la congelación de tasas y la rebaja de algunas de ellas para hacer propaganda política, hasta el extremo de que la concejala de Hacienda se dirigió a quienes veían el pleno por Internet (aunque dijo que se dirigía a sus compañeros) para señalar que "si os preguntan quién ha subido los impuestos, ha sido el Gobierno de Navarra y el del Estado. Si os preguntan quién ha bajado los impuestos, el Ayuntamiento de Tudela".

Según la ordenanza que se aprobó ayer, y que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022, el primer año se cobrará un 0,25%, el segundo 0,50% y el tercer año y sucesivos será un 1,5%, siendo la basa imponible la de la contribución urbana. El cobró se hará siguiendo el Censo Municipal de Viviendas Deshabitadas, realizado en enero de 2020. Desde Navarra Suma hicieron hincapié en que han puesto "el tipo impositivo más bajo que permite la ley para los años primero y segundo, y el único tipo establecido para el tercer año".

La tasa se aprobó con los votos a favor de Navarra Suma y de PSN y la abstención de I-E que defendió que debería ser más alta. Ante los mensajes propagandísticos de Navarra Suma, PSN se lanzó a una discusión con este grupo, con acusaciones mutuas de haber incrementado los sueldos de los concejales del Consistorio. "Por desgracia, todos los ciudadanos sabemos que en Navarra gobierna el Partido Socialista", concluyó Royo.

la cifra

2.705

viviendas vacías. Son las que había en el año 2019 en Tudela de las 16.496 totales. Vacías no significa deshabitadas, ya que las segundas viviendas no entrarían en el concepto de deshabitadas.Cintruénigo. El pasado mes de julio la localidad de Cintruénigo (gobernada por Navarra Suma) también creo la misma tasa en términos algo más elevados que los de Tudela. En Cintruénigo será de 0,25% para el primer año, 0,75% para el segundo año y el 1,5% para el tercer año y siguientes.

Protección Civil. La portavoz de Navarra Suma, Erika Navarro, acusó a la anterior junta directiva de Protección Civil en Tudela de "chantajear" y "mentir", mientras que el alcalde, Alejandro Toquero señaló que "los partidos han politizado" la polémica con Protección Civil. El portavoz de PSN, Ángel Sanz, señaló que varios de la nueva junta iban en la candidatura de Navarra Suma, tal y como denunció el anterior presidente de este colectivo.