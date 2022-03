María Chivite: "Echo en falta que otros alcaldes y alcaldesas reivindiquen la Ribera y no tanto Tudela"

La presidenta María Chivite ha mantenido una reunión en Tudela con entidades locales de la Ribera para explicar las principales inversiones del Gobierno de Navarra

Ha anunciado diversas inversiones centradas en Tudela y la Ribera, ¿el futuro de la Comarca pasa por invertir en educación e innovación?

-La Educación es la clave para el futuro de nuestra comunidad. Porque queremos que las empresas de Navarra sean competitivas por el talento que tienen. Cuando ves el perfil de esas personas que están en situación de desempleo se ve que más del 80% no tienen formación. Es fundamental para la inserción laboral pero en Navarra la educación siempre ha contribuido al desarrollo de la Comunidad. Lo hizo la UPNA, lo han hecho las otras universidades y ahora esa apuesta en la FP que también vamos a hacer en la Ribera. Va más allá de lo que son políticas activas de empleo, que estamos llevando a todos los municipios que quieren colaborar con la formación en competencias digitales que es básico. Estamos ante un proceso de transformación de nuestra economía, ante una economía más digitalizada y más sostenible y por lo tanto tenemos que tener personas formadas para acompañar a ese proceso transformador.

Si es importante en Navarra, más aún en la Ribera

-Más en la Ribera, efectivamente. Los datos que tenemos de la FP es que el 90% tiene inserción laboral rápida y si es FP dual (Navarra lo encabeza a nivel del Estado) es del 95%. Cuando te reúnes con las empresas navarras te dicen 'necesitamos FP de mantenimiento, industrial€ pues vamos a adecuar la oferta formativa en la Ribera a las necesidades que la industria de Navarra también nos está pidiendo. Salen de la ETI casi todos con un empleo.

Ha hablado de la mejora de infraestructuras. Hace un año anunció una mejora en la frecuencia de autobuses para conectar mejor Tudela con Pamplona. ¿En qué punto está, dado que no se ha puesto en marcha?

-Estamos trabajando en la adjudicación de la nueva concesión Pamplona-Tudela-Zaragoza. Va a haber una mayor oferta de transporte público para la Ribera y además se ha diseñado un línea troncal que une Pamplona-Tudela y Zaragoza pero también vías radiales que van de Tudela a Fitero-Cortes-Fustiñana-Villafranca-Milagro y Tarazona la licitación está en unos 4,8 millones de euros. Estamos a la espera de la adjudicación de ese servicio. Estamos teniendo bastantes problemas con el sector transporte, porque hay recursos y otros temas € y por eso está siendo más lenta de lo que nos gustaría. Mejoran las frecuencias y se incluyen servicios radiales.

-¿Puede hacer varias la licitación la situación actual de precios de combustibles?

-Entiendo que nos puede afectar porque lo va a hacer al transporte público de los colegios, al sanitario€ Espero que haya un acuerdo cuanto antes entre las empresas del transporte porque me preocupan ciertos abastecimientos de empresas de Navarra.

Hace un año dijo que "una estación del TAP no puede estar en el centro de Tudela" y al poco tiempo el Gobierno de Sánchez dijo que no pensaba en sacar las vías. ¿Cómo se compatibilizan ambas cuestiones?

-Hay que esperar a ver cuál es la propuesta técnica que se hace desde el Ministerio. Cuando veamos la propuesta es cuando tenemos que hacer las valoraciones oportunas. Entiendo que los Trenes de Alta Velocidad tienen una longitud que hace difícil que entren hasta el centro de las ciudades, pero esperaría a ver el estudio técnico y en base a ello hacer las valoraciones oportunas. Lo que tengo claro es que ha de haber una parada en la Ribera. Hemos oído las reivindicaciones del alcalde de Tudela sobre si la estación debe estar en el centro o no. Hay debate al respecto. Vamos a ver la propuesta que se nos hace y en base a ella veremos cual es nuestra respuesta.

La situación actual de guerra en Ucrania ¿puede hacer cambiar las ayudas europeas a proyectos de aquí o que se alteren los Next Generation?

-No. De hecho no se está poniendo en cuestión que lleguen menos, sino la reorientación de algunos de esos fondos. Va a haber un mayor impulso a lo que tiene que ver con energías renovables. Se va a destinar 400 millones de euros más a esos proyectos tractores de renovables ya anunciados y eso es una buena noticia. La apuesta por las renovables no es cuestión de posicionamiento políticos sino de necesidad estratégica. Determinadas dependencias energéticas nos están lastrando y lo sufrimos en nuestros bolsillos. Va a haber una aceleración en las inversiones en energía renovable. Cada uno en el marco de sus competencias deberá hacer alguna cosas. Hemos pedido al Gobierno de España que agilice, simplifique y flexibilice todos los procesos de inversión en renovables pero nosotros también lo tenemos que hacer. No va a haber disminución sino reorientación. Está habiendo problemas en adjudicaciones de inversiones que se están quedando desiertas y que vienen financiadas con fondos europeos. Hemos pedido flexibilización en la ejecución de esos fondos. Que en lugar de acabar en 2023 ó 2024 se alarguen un poco más. Ese problemas también lo están teniendo los ayuntamientos en licitaciones de su competencia.

Otra infraestructura clave es la A-15. ¿Hay avances?

-Hay avances en lo que tiene que ver con Soria. Cuando el Gobierno entró los estudios habían caducado. Se han tenido que hacer todos los estudios técnicos y me consta que han salido un par de licitaciones en la provincia de Soria para lo que tiene que ver con ese tramo. Llevamos 20 ó 25 años hablando de esto, esperemos que se concluya lo antes posible.

Después de tener reuniones como la de hoy con alcaldes, en la que no ha habido polémicas, ¿cree que el clima de enfrentamiento que promueve el Ayuntamiento de Tudela tiene un objetivo político?

-No es una cuestión de personalismos. No debemos entrar en confrontación entre las diversas instituciones que representan a la ciudadanía navarra porque bastante problemas tenemos encima de la mesa, entre otros una guerra, como para entrar en peleas de poca monta. Yo desde luego no voy a entrar a batallas políticas. Nuestra apuesta por el desarrollo de la Ribera es incontestable.

Lleva casi 20 años en política, ¿es normal que un alcalde le califique de "mentirosa" y de "ejercer la política más sucia" y acto seguido pida sentarse a negociar?

-Si hay una voluntad de dialogar y de trabajar conjuntamente, los enfrentamientos no nos conducen a nada, más allá de que tengamos discrepancias. En ese nuevo modelo de financiación municipal, en lugar de llamarse carta de capitalidad se habla de "municipios tractores", que es un poco lo que reivindicaba el Ayuntamiento de Tudela. Son municipios que prestan servicios a la Ribera y por lo tanto tenían que tener financiación suficiente y acorde a todos esos servicios. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Navarra. De hecho, la financiación de Tudela empezó esta legislatura en 10,4 millones de euros y va a terminar la legislatura en 15, 4 millones de euros. La financiación de Tudela va a crecer un 48% en una legislatura. Esos son los hechos. La apuesta por una mejor financiación de Tudela es clara, los hechos así lo demuestran.

Usted es cirbonera, ¿está Tudela haciendo lo mismo de lo que se acusa a Pamplona, es decir, acaparar servicios y olvidarse de los pueblos?

-La nueva financiación trata de vertebrar el territorio. Vamos a un modelo donde la cohesión territorial es importante y por lo tanto los municipios tienen que tener su financiación. Hemos apostado por una financiación que garantice esa cohesión territorial. De 25 años a esta parte se han dado dinámicas, quizás no deseadas por la Estrategia Territorial de Navarra, donde se ha producido una concentración de lo que es Pamplona y Comarca. Tanto en el desarrollo, como de recursos, y eso es algo que, sin ir en contra de nadie, hay que tratar de que haya un mayor equilibrio territorial en la Comunidad. La financiación municipal es una línea clara en la cohesión pero hay que ir a más, hacer una reflexión sobre los servicios públicos, etc...

¿Ha sido la carta de capitalidad punto de negociación con EH Bildu?

-Para nada. Se han dado determinadas dinámicas de discurso político que no se corresponden para nada con la realidad. Hay tres estudios de tres universidades. No es una decisión de que a la presidenta le ha dado la gana hacer no se qué. Hay unos técnicos muy solventes que han elaborado esta nueva financiación municipal. No ha estado encima de la mesa ni quitar ni poner, sino hacer una financiación más justa y coherente con esa estrategia de cohesión territorial que implica también cohesión social. De hecho los municipios más beneficiados son Valle de Egües (alcaldesa de Navarra Suma), y Tudela (alcalde de Navarra Suma). Por lo tanto, no pueden hacer batalla política de esto. No hemos mirado el color de los ayuntamientos.

¿Tiene sentido que Tudela, a nivel de inversiones, se sienta ninguneada por el Gobierno?

-No. Los datos ahí están. Que me dé otros datos, que mire las legislaturas anteriores. De 2007 a 2015 el incremento de la financiación de Tudela fue de un 6%, del 2019 al 2023 un 48%. Podrá decir lo que quiera pero los hechos son estos.

Da la impresión de que se está perdiendo el concepto Ribera, como vecina de la Ribera, ¿está desapareciendo esa idea en contraposición a una monolítica Tudela?

-Echo en falta que otros alcaldes y alcaldesas reivindiquen la Ribera y no tanto Tudela. Pero eso es una cuestión que tienen que hacer las entidades locales. Es una cuestión de cohesión territorial. Tudela es la Ribera pero la Ribera es mucho más que Tudela, y por lo tanto, entiendo que los distintos ayuntamientos así lo deben reivindicar. Desde luego para el Gobierno de Navarra es Tudela como municipio y Ribera como zona. Por eso hemos reunido a todos los municipios que forman parte de ella y que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la Ribera y de Navarra.

