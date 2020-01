Reabierta la taquilla de la estación de tren de Tafalla

tafalla - La asociación ciudadana Zona Media por el Tren se congratula por la decisión tomada por Adif de reabrir la taquilla de venta de billetes de la estación de Tafalla "reconociendo su error de cerrar la taquilla convirtiendo la estación en un apeadero" señalan en una nota hecha pública, al mismo tiempo que valoran esta nueva decisión como "un pequeño triunfo de la tenacidad y rapidez de respuesta de la gente".

Desde esta asociación, que está tomando diferentes iniciativas para conseguir que la estación ferroviaria de Tafalla continúe manteniendo y mejorando sus actuales servicios, desean felicitar "a todas las personas que se en favor de la estación y un tren social, y no por el de Alta Velocidad que paradójicamente nos dejará sin tren a la Zona Media".

La empresa Adif ha comunicado que mantendrá abierto el despacho de la venta de billetes de forma directa al público de un modo eventual y por el periodo de un mes y medio, hasta finales de marzo y emplaza a Renfe a que tome entonces la decisión definitiva.

"Esta es la precariedad de su respuesta -apuntan desde Zona Media por el Tren-. La ciudadanía no debemos darles tregua, debemos seguir atentos y seguir movilizándonos para que la decisión de Renfe sea favorable y definitiva. Emplazamos al Ayuntamiento a que apriete en la misma dirección", explican. "Debemos ser conscientes de que este cierre de ventanilla no es más que un síntoma de la grave enfermedad que adolece el sistema público de ferrocarril en Navarra y en el Estado, empeñados en un modelo radial de Alta Velocidad que condena al tren social y las zonas rurales a un retroceso sin precedentes", concluyen en su valoración. - C. Armendáriz