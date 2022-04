Siete formas de ahorrar eficazmente en tu escapada de Semana Santa

La Semana Santa ya está aquí y después de aparcar la pandemia durante dos años es tiempo de disfrutar y viajar. Puede que tengas decidido ya tu viaje o tal vez estás esperando a última hora para buscar el lugar que visitar o donde descansar. Si es así, o para futuros viajes, te ofrecemos siete consejos, algunos de ellos propuestos por Chollometro, para disfrutar de estos días gastando lo menos posible.



Exprime las oportunidades de tu destino

Casi todos los destinos de vacaciones cuentan con paquetes con los que se puede ahorrar. Los bonos turísticos, que incluyen museos, transporte por días, y visitas culturales, son una opción ideal para gastar menos sin perderte nada. También, muchas ciudades cuentan con free tours, visitas guiadas gratuitas en las que guías locales enseñan la ciudad sin coste, o a cambio de una pequeña propina, lo que puede ser una opción ideal para conocer a fondo el destino gastando muy poco.



Prueba nuevas formas de alojamiento

¿Has oído hablar sobre el intercambio de casas? Si todavía no tienes nada mirado, puedes hacer una escapada a algún lugar cercano y ahorrarte el alojamiento quedándote en la casa de otra persona. Es una opción ideal para vivir una experiencia diferente como un local, y, además, ahorrándote los costes del alojamiento.



Come bien y por la mitad

Las comidas suelen ser uno de los gastos más destacables en las vacaciones. Si ya tienes tu recorrido planificado, busca los restaurantes donde pueda ser una buena opción comer. Trata de salirte de las zonas turísticas y busca reseñas o pregunta a personas locales, te costará menos y seguro que comerás mejor. También existen aplicaciones y plataformas donde podrás encontrar descuentos en las reservas de mesas, con las que conseguirás ahorrarte un dinero.



Un turista en una terminal aeroportuaria. Freepik

Usa plataformas y aplicaciones

Existen plataformas y aplicaciones de viajes y hoteles donde puedes encontrar aglutinadas todas las ofertas de la red, con una sección específica de viajes con descuentos en todo tipo de escapadas y actividades para esta Semana Santa. Puedes crearte una alerta con las palabras claves y la misma aplicación te avisará cuando aparezca algo interesante para ti. Además, podrás ahorrar hasta un 70% en la reserva de tu viaje, algo que agradecerás sobre todo si has dejado la organización de tu viaje para última hora, momento en el que los precios suelen subir.



Ten en cuenta el cambio de moneda

Si tienes pensado cambiar la divisa en el aeropuerto, tal vez no sea la opción más económica. Antes de ir, revisar que casa de cambios ofrece la opción más rentable. También puedes consultar en tu banco, en muchas ocasiones cuentan con otra moneda que te puedan cambiar sin ningún coste. Otra opción muy buena si sueles viajar a países con otra moneda, es hacerte con una tarjeta que ofrezca el cambio de divisas sin cargo, hay varias compañías especializadas en esto y no supondrán ningún coste extra para ti.





Un grupo de amigos, en su destino de vacaciones. Freepik

Usa las tarjetas de descuentos para turistas y entra gratis a los museos

En todas las Oficinas de Turismo de las principales ciudades europeas o en webs online de turismo, te podrás informar y adquirir tarjetas de descuento para transporte y museos. En cada destino el precio, la duración y las condiciones variarán, pero en todas algo es seguro: terminarás ahorrando bastante más que si decidieras comprarlas por separado. Una buena organización antes de ir al destino, y tener claro qué es lo que te gustaría visitar, te ayudarán a elegir el tipo de tarjeta o pase que más te convenga.



No gastes dinero en guías impresas si no es necesario

Con la cantidad de información que hay on line sobre cada destino, los tiempos de comprar guías de papel puede haber pasado a mejor vida sobretodo para las escapadas a las ciudades europeas. Prepara tu próximo destino con blogs de viajes o guías on line, en las que podrás consultar qué ver, consejos sobre transporte, itinerarios, mapas, donde dormir y comer, etc y ahorrarás tiempo y dinero. Además con el final del roaming en Europa, podrás realizar todas las consultas on line desde tu móvil.