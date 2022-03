Verdeliss desvela el problema de salud que sufre su octava hija

Verdeliss acumula miles de seguidores en Instagram, pero su faceta favorita, como ella misma reconoce, siempre será la de madre, sin embargo, tampoco ha ocultado nunca que la maternidad es muy dura, tengas uno, o como es su caso, ocho hijos.



La experiencia es un grado y Verdeliss tiene mucha, aunque cada bebé es diferente y a pesar de que ya pasó por siete maternidades antes de la llegada de Deva el pasado febrero, la pequeña la ha tenido desconcertada durante un tiempo debido a episodios con llantos agudos de los que la influencer no lograba encontrar el origen.



EL PROBLEMA DE SALUD DE DEVA

CÓMO TRATA VERDELISS EL PROBLEMA DE DEVA

Estefanía, más conocida como, no ha querido entrar en muchos detalles sobre el problema de salud de su octava hija, pero sígracias a los que ha descubierto que le ocurre a su hija.. De todas formas, quizá ha sido el desencadenante de un hallazgo súper importante", comenzaba la navarra en sus redes sociales dirigiéndose a sus seguidores y añadía que "", decía agradeciendo los consejos de sus 'followers'.La de Pamplona ha preferido no concretar cuál ha sido el factor que ha desencadenado la enfermedad de su hija hasta que lo concrete con sus médicos, pero ha confirmado que se trata de cólicos del lactante: ", pero hay muy poca información en España, hay bastante desconocimiento", ha explicado sin entrar en muchos detalles, aunque ha dejado claro que no es nada alarmante.", se justificaba frente a sus fans.La influencer también ha querido explicar cómo se dio cuenta de que algo le ocurría a su hija y como lo está tratando., porque tiene un patrón que se repite todos los días en la misma franja horaria (de 12 a 3 de la madrugada)., que se estira hacia atrás, que busca alivio, pero no lo encuentra".Ahora que ya sabe que le ocurre a Deva,: "E, pero parece quey me parte el alma verla pasándolo mal. En la próxima revisión, que me habéis hablado maravillas", ha explicado la navarra.