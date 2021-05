Ejercicios de estimulación cognitiva para adultos

Nuestro rendimiento cognitivo sufre un decrecimiento paulatino durante el proceso de envejecimiento. Según revela el Estudio Gómez de Caso elaborado en el año 2018, "en función de su intensidad, se puede clasificar en leve, moderado o grave -demencia-; y en función del momento en el que aparece en congénito o, si se adquiere a lo largo de la vida, adquirido, lo que recibe el nombre de deterioro cognitivo".

Factores de riesgo para el padecimiento del deterioro cognitivo

En la misma línea, este proyecto de investigación pone el foco en causas como "la edad avanzada, el analfabetismo, un estado social deficiente, las limitaciones en la capacidad para realizar los quehaceres diarios o la comorbilidad (presencia de dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona)".

Rutinas y actividades para poner en práctica:

Cabe recordar que es recomendable que la persona desarrolle los ejercicios en compañía de alguien de su entorno o un profesional. Y, por supuesto, los pilares clave de estas sesiones deben ser la confianza, la paciencia y flexibilidad. Aquí recopilamos algunas propuestas dotadas de diferentes niveles de dificultad, por lo que es fundamental ajustar el tipo de material empleado a las necesidades y aptitudes de cada individuo.

-Clasificar una serie de números por categorías: "cifras menores que 50", "entre 35 y 65" y "mayores de 65".

-Pagos exactos: ideal para recrear situaciones reales que se producen en comercios y establecimientos, además de reforzar algunas de las funciones básicas requeridas en esta tarea cotidiana. Se presentan billetes y monedas de diferente valor y se le pregunta a la persona cuáles de ellos serán necesarios para adquirir un producto con un precio en concreto: 75, 50 euros, por ejemplo.

-Utilizar un diario personal en el que plasmar reflexiones como las que se proponen a continuación: "los miembros de mi familia", "lugares del mundo que he visitado", "mi pasatiempo favorito", "de qué trata la última película que he visto", "un recuerdo de la infancia", "resumen del día anterior", etc.

-Dibuja la mitad que le falta a una figura: un jarrón, un gato o una mariposa, por mencionar algunas ideas.

-Ordenar las palabras para formar una frase correcta y lógica.

-Completar refranes populares.

-Organizar los términos de acuerdo con el ámbito al que pertenezcan (partes del cuerpo, colores, herramientas, medios de transporte y demás).

-Trazar con un lápiz el recorrido de principio a fin de un laberinto.

-Elaborar un listado (por escrito o mediante ilustraciones) de los objetos que se deben guardar en una maleta antes de ir de viaje o en una bolsa para hacer un picnic en el campo.

-Indicar los antónimos de estas palabras: frío/?, pequeño/?, luz/?.

-Operaciones matemáticas simples: sumar, restar, multiplicar y dividir.

-Pedirle a la persona que comparta anécdotas de su vida al detalle, a la vez que se le pregunta por nombres, lugares y fechas en concreto.

-Anotar palabras asociadas a un tema o concepto. Por ejemplo: Navidad, verano, colegio.

-Observar durante dos minutos una figura o listado de objetos. Una vez concluido ese tiempo, apartar la imagen de referencia y dejar que la persona la copie en un papel basándose en lo que se le ha grabado en la mente.

-Ordenar los pasos de un proceso, como un trayecto en tren o lavarse el pelo.

-Cuadernillos de actividades gratuitos disponibles en Internet. Se pueden imprimir y utilizar como apoyo. Algunos de los recursos adaptados por niveles que recogen estos archivos: tachar el objeto que sobre en un conjunto, rodear con círculos los símbolos o números que se repitan en una composición o hacer recuento de elementos.

De igual modo, combinar las fichas de ejercicios con otros pasatiempos más lúdicos es siempre una buena estrategia: