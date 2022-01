Emma García echa a José Antonio Avilés del plató de 'Viva la vida': "Vete a airearte un poco"

Hay cosas que nunca cambian, eso es lo que debió pensar Emma García este fin de semana al ver como José Antonio Avilés conseguía sacarla de quicio una vez más en 'Viva la vida'.



En una de las últimas entrevistas que la periodista concedió a una revista, concretamente a 'Lecturas', reconocía que no siempre es fácil trabajar con el andaluz: "Me saca de quicio todos los fines de semana, a mí y al resto" confesaba Emma García.



La tensión entre Avilés y el resto de colaboradores del programa de Mediaset que se emite durante los fines de semana es, en ocasiones, más que palpable, y es que la intensa pasión del joven en cada una de sus intervenciones pone de los nervios a sus compañeros.





EL MOTIVO DE LA EXPULSIÓN DE PLATÓ



DISCULPAS ANTE LOS ESPECTADORES

Esta situación volvía a repetirse una vez más este domingo.y de Isabel Pantoja, lo que ha desembocado en un enfrentamiento entre ambos en el que Emma García se ha visto obligada a mediar.hacia su compañera por, según él, no aportar la información que tiene acerca del 'Universo Cantora'Cuando la conductora de 'Viva la vida' intentaba frenar por enésima vez los ataques del cordobés, este se quejaba alegando que "No es justo", a lo que Emma García le contestaba visiblemente molesta con su actitud: "Lo que es justo o no lo decido yo" y tras seguir quejándoselo invitaba Emma.vasca está ya más que acostumbrada a las salidas de tono de Avilés y hEmma García ha explicado que con las formas que tiene José Antonio Avilés en plató en muchas ocasiones, los espectadores no pueden enterarse de nada de lo que pasa en el programa desde sus casas: "y sobre todo con el lío que me monta este (por Avilés) que habla de 800.000 llamadas." puntualizaba.Sobre la importancia que tiene para ella que el público de 'Viva la vida' pueda seguir el desarrollo del programa con tranquilidad y puedan enterarse sin problemas de los temas que se tratan también habló la comunicadora durante una de sus últimas entrevistas en 'Lecturas', en la que quiso dejar claro que ldurante el espacio televisivo, especialmente con Avilés,, y reconoce que a veces es tajante para "" afirmaba en las páginas de la conocida revista.