Tania deja las cosas claras a Alejandro en 'La isla de las Tentaciones': "No quiero a alguien así en mi vida"

Este miércoles, 'La isla de las tentaciones' emitía las hogueras finales de las parejas que suponían el último encuentro entre ellas dentro del programa y en las que debían decidir su futuro.



La hoguera más tensa estuvo protagonizada por Tania y Alejandro. El avance ofrecido el pasado martes por el reality ya dejaba entrever un reencuentro lleno de reproches por parte del gaditano, que ha terminado con una tajante decisión de su novia.





LOS REPROCHES DE ALEJANDRO

Tania: "¿Cómo puedo amar a alguien que me trata de esta manera?"



LA TAJANTE DECISIÓN DE TANIA

Tania, tras decidir abandonar sola: "No me puedo permitir salir de aquí con una persona así"



"Tengo que ser sincera conmigo misma. Yo necesito irme sola"



EL FINAL DEL RESTO DE PAREJAS

¡Suso también quiere irse con Rosario y se van convertidos en pareja! ?? ¡Que seáis muy felices!



¿¿QUÉÉÉ? ?????? Después de todo, Miguel decide irse solo



Finalmente Josué y Zoe han demostrado que su amor es fuerte y a prueba de tentaciones ?? ¡Enhorabuena!



Tania y Alejandro se reencontraron en su hoguera final y la cosa ya no empezó bien., tanto, que fue capaz de inventarse que él también había tenido una cita solo para hacer daño a la joven.Pero la cosa no acabó ahí.y siguió recriminando a su pareja su actitud, especialmente con Zoe, mientras le preguntaba si "¿Tú eres lesbiana, bisexual o algo de eso?".que no paraba de arremeter contra ella y terminó estallando: ". Cuando tú amas a una persona, no tienes que poner en duda si esa persona se respeta. Yo me respeto muchísimo", le decía a Alejandro cuando este ponía en duda que se respetase a sí misma y a él., pero recalcó lo decepcionada que se sentía con él: "Me he dado cuenta de que lo que siento por Alejandro va más allá de un feeling con otra persona. En todo momento lo he elegido a él y en ningún momento ha peligrado mi relación por Stiven", comenzaba explicando, aunque confesaba sentirse defraudada:Sin embargo,parecía no escuchar a su pareja y solamente le importaba lo que él pensaba y sentía mientrasAmbos vieron juntos imágenes de la cita de Tania con Stiven y el concursante explotaba reclamando a su novia que, mientras ella le dejaba claro que no es el centro del mundo y no todo lo que hace es para hacerle daño a él.Una vez más,hacía oídos sordos y volvía a pensar en sí mismo: "Y te gusta verme dolido, ¿no? ¿Te gusta hacerme daño?", decía molesto y soltaba:, afirmaba sacando de nuevo su egoísmo a relucir, mientras el programa mostraba todas las críticas que había hecho sobre su novia durante su estancia en 'La isla de las tentaciones'.Tania desvelaba todo lo que había descubierto sobre su relación con Alejandro dentro del programa: "y lo peor es que piensas que yo no me lo tengo. Y si piensas eso, es que no me conoces", afirmaba y dejaba claros sus sentimientos:Sandra Barneda anunciaba quey le preguntaba al gaditano si quería irse solo o con su pareja, a lo que él respondía queSin embargo,por fin había abierto los ojos y: "Tengo que ser sincera conmigo misma:, porque no quiero alguien así en mi vida", aseguraba haciendo oídos sordos a las súplicas del andaluz que le pedía desesperadamente que no rompiera la relación.Entre las parejas del concurso ha habido finales para todos los gustos., tras quedarse en shock al enterarse del trío que había protagonizado su novio en Villa Playa., por su parte,el concurso.Para, la cosa ha acabado de todo menos bien, y es que la de CastellónTras su hoguera final con Nico, Gal·la manifestaba su deseo de abandonar el programa junto a su tentador,, sin embargo, el soltero, la pareja no cayó en la tentación en ningún momento y, tras un desencuentro en la hoguera final,