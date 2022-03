Varias sentencias reconocen en Navarra como fijos a interinos que llevan años trabajando en plazas vacantes

A finales de noviembre se conoció la primera sentencia en Navarra que reconocía como fijos laborales a personal de la Administración Pública con contratos de provisión temporal de vacantes que han durado más de 10 años.

Esa resolución, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona, afectaba a trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona y la sucedieron varias sentencias del mismo órgano judicial en el mismo sentido.

A estas primeras resoluciones del juzgado número 3 se han unido ahora otras de dos juzgados de lo Social (el número 1 y 2) que también resuelven en el mismo sentido que el anterior y reconocen como fijos a interinos que llevan años trabajando en plazas vacantes.

En un último caso conocido este jueves, Afapna ha llamado al Gobierno de Navarra a negociar su plan de estabilización tras una sentencia del juzgado de los social número 2 de Pamplona que reconoce como fija a una persona, aprobada sin plaza en una oposición y que llevaba más de tres años ocupando una vacante "en fraude de ley" en la Administración.

Así lo explicó en rueda de prensa el presidente del sindicato, Juan Carlos Laboreo, que ha comparecido junto con la vicepresidenta, Yolanda Erro; el secretario sectorial de Administración General, César Valencia; y la responsable de la asesoría jurídica, Esmeralda Landa.

Laboreo, que se ha olvidado de mencionar que ya existían resoluciones previas en el mismo sentido en Navarra, ha afirmado que esta sentencia "supone un antes y un después" y "va a permitir que cientos de personas, que a lo largo de los años han podido superar un proceso selectivo, puedan interponer una demanda para exigir que se les nombre laboral fijo en su administración".

Ha destacado, además, que "hace justicia para aquellas personas que podrían ser funcionarios y no lo son debido a que las administraciones públicas no sacaban a oposición las plazas reales sino las que querían en cada momento".

El presidente de Afapna ha asegurado que esta sentencia "va a sentar las bases de futuras convocatorias de OPE en las administraciones navarras y de todo el Estado, obligando a sacar a oposición las plazas reales y no las ficticias con las que se ha ido incrementando hasta más de un 50% las plantillas de la Administración con personal contratado".

Por todo ello, ha instado a la Administración a que "no demore más la situación, que se evite tener que ir goteo por goteo a los tribunales y lo haga de manera generalizada para todos los casos que puedan estar en una situación similar".

A su vez, la vicepresidenta del sindicato, Yolanda Erro, ha afirmado que los procesos selectivos que la Administración ha realizado hasta ahora "no es garantía suficiente para acabar con la utilización abusiva de los contratos" que "muchas veces no articulan una necesidad de carácter temporal" sino que atienen "necesidades de carácter permanente y duradero". "La solución no es ir al juzgado caso por caso", ha remarcado Erro, que ha considerado que "es el momento" de reducir la temporalidad en la Administración al 8% mediante procesos de estabilización.

Por su parte, Esmeralda Landa ha explicado que "todo nació en las sentencias europeas" y de una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 2021 que dice que "todos los contratados administrativos de más de tres años sin su vacante están en fraude de ley". También de la sentencia del Supremo en el 'caso Aena' que declaró la fijeza de una trabajador aprobado sin plaza.

Ha criticado que el sindicato ha remitido al Gobierno de Navarra y a diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Pamplona, instancias reclamando la fijeza de todos sus empleados públicos aprobados sin plaza recibiendo "la callada por respuesta".

"Es el momento de sentarnos en serio porque esta sentencia crea un serio problema para lo que puede ser el plan de estabilización del Gobierno de Navarra", ha advertido Landa. "Todos los aprobados sin plaza que estén en una vacante en fraude de ley de tres años son fijos. Si el Gobierno de Navarra no lo hace de oficio nos vamos a encontrar con un plan de estabilización que va a ser recurrido por los aprobados sin plaza", ha aseverado.

En esta misma línea, César Valencia ha reclamado saber "qué plazas son las que tienen que ir a esa estabilización mediante concurso de méritos y cuáles tienen que ir a estabilización mediante concurso oposición" y se ha mostrado "muy defraudados con el Gobierno de Navarra por no realizar esta ley de estabilización".