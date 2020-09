Último fin de semana de Kultur 2020

Las localidades de Tafalla, Ribaforada, Bera, Olazagutía y Puente la Reina son los escenarios en los que se desarrollarán las actuaciones previstas para el último fin de semana del Programa Kultur 2020, que tendrán lugar durante los próximos, viernes, sábado y domingo.

La primera cita es Tafalla. En el Centro Cultural, el viernes día 11, a partir de las 20.30 horas tendrá lugar el concierto del grupo Koers, que hará sonar acordes de música reggae que mezclará con rock, pop, dub, new y otros estilos.

Han obtenido más de medio millón de visitas en su recientemente presentado videoclip 'Vuela ft. Macaco'. En 2018 publicaron su primer trabajo 'Unbroken' y el año pasado editaron el disco de corta duración 'Des de les Cendres', ha destacado el Ejecutivo foral en una nota.

Ribaforada es el segundo destino. El grupo The Black List Soul Band, a partir de las 22 horas del viernes ofrecerá un concierto en el Barranco (Calle Caballeros Templarios). Formado en 2015 con músicos navarros y alaveses, cuenta con un repertorio de música soul, funk y blues con versiones de Joe Cocker, Aretha Franklin, The Blues Brothers, Tina Turner, James Brown, Stevie Wonder,.

El sábado la Pamplona Jazz Big Band Meets se desplaza a Bera en donde, a partir de las 20.30 horas y en la Herriko Etxeko, ofrecerán un concierto centrado en la música jazz. Su repertorio cuenta con obras de consagrados artistas como Count Basie, Duke Ellington, George Gershwin, Ray Charles, Count Basie, Glenn Miller, Buddy Rich, o Ilja Reijngoud.

Este mismo día, en Olazagutía, en el Frontón de la Escuela y a partir de las 20 horas, actuará Roland & Loop Abestiak. Procede del mundo de la música del más puro estilo rock & roll, aunque en esta ocasión ofrecerán un estilo más diverso, centrado en el folk, el country o el blues, pero cantados en euskera. En 2018 editaron su primer disco bajo el título 'Rolan & Loop Abestiak', que da nombre a la formación.

El domingo, día 13 y a partir de las 19.30 de la tarde en la plaza de Puente la Reina la banda Korrontzi ofrecerá un concierto, basado en música folk ejecutada con la trikitixa y otros instrumentos tradicionales como la alboka o la txalaparta, a los que se unen instrumentos como la mandolina, el bajo eléctrico o el contrabajo.

Han actuado durante los últimos años en escenarios de países muy diversos entre los que se encuentran Bélgica, EE.UU, Irlanda, Brasil, Malasia, Escocia, Holanda, Grecia, Italia, Canadá, Inglaterra, Alemania, Austria o Francia.

Ha sido galardonado con premios y menciones como World Music Charts en los años 2014, 2015 y 2016, Top100 Roots Music Report (2015), Womex Official Selection (2014), además de Mejor banda europea, Eurofolk (2009) y Mejor banda de la península, Navelgas (2007).