Los grupos municipales comparten los motivos para suspender las fiestas

pamplona – Los grupos municipales comparten la decisión de suspender los Sanfermines dada la situación actual, aunque con matices en el caso del principal partido de la oposición, que la consideró "unilateral".

Para EH Bildu, es "una muestra más de la unilateralidad con la que el equipo de gobierno está actuando en esta crisis" y censuró que se haya adoptado la decisión "sin reunir previamente a la Mesa de los Sanfermines".

En un comunicado, la coalición abertzale afirma que "no cuestiona la necesidad de suspender la fiestas en sus fechas previstas", pero ha defendido que "previamente al anuncio, se tendrían que haber cubierto dos pasos fundamentales".

En su opinión, "se debería haber reunido a la Mesa de los Sanfermines para debatir el tema y buscar alternativas" y, por otra parte, informar formalmente al pleno del Ayuntamiento, un paso esencial antes de tomar esta decisión".

Para EH Bildu, "es significativo que el tripartito de derechas, a pesar de las peticiones que tiene encima de la mesa desde hace dos semanas, no se haya dignado siquiera a convocar telemáticamente a la Mesa de los Sanfermines, el órgano que reúne no sólo a los representantes del Ayuntamiento, sino también a las decenas de colectivos que son quienes realmente hacen de las fiestas de San Fermín lo que son, unas fiestas populares hechas por la ciudadanía para la ciudadanía". En su opinión, "escuchar a estos colectivos era clave, no tanto para avalar una suspensión que muy pocos cuestionan, pero sí para buscar alternativas que ofrezcan esperanza a los pamploneses".

Para EH Bildu, la forma de proceder de Navarra Suma, que "ni siquiera ha contestado a las peticiones de la Federación de Peñas y de otros colectivos", supone "un desprecio a los agentes que hacen de estas fiestas un evento popular de primer orden". En cuanto a la "legitimidad" de la toma de decisión, la coalición ha expresado su "extrañeza" porque "el equipo de gobierno no haya pedido un informe a las autoridades sanitarias sobre la forma de proceder y más teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando es de una crisis sanitaria".

fechas alternativas Asimismo, cuestionó "los postulados del informe del director de los servicios jurídicos que habilita, en teoría, al equipo de gobierno a tomar esta decisión en solitario" y dijo que van pedir la reunión de la Mesa de los Sanfermines "para que sea en este foro donde se debata y decida, siempre cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre posibles fechas alternativas para la celebración de las fiestas en este mismo año o, en su caso, para la suspensión definitiva".

La portavoz municipal del PSN, Maite Esporrín, consideró "correcta esta decisión", ya que "la situación que vivimos no deja otra posibilidad en este momento". Asimismo, explicó que desde el grupo socialista se trabajará para "buscar ayudas a quienes se vean más perjudicados y que puedan salir adelante, a pesar del complicado escenario que genera esta crisis".

La concejala socialista se mostró "prudente" en cuanto a la búsqueda que futuras fechas para las fiestas, aunque ha deseado que "esta terrible situación pase lo antes posible y ojalá se puedan organizar estos Sanfermines más adelante, porque eso significará que hemos vencido al virus de una vez por todas".

En la misma se posicionó Geroa Bai, que considera "necesaria y oportuna" la suspensión de los Sanfermines de 2020 anunciada por el equipo de gobierno municipal. Su concejal Patxi Leuza remarcó que "comprendemos y compartimos la tristeza que puede generar esta medida un muchos ciudadanos y ciudadanas", pero se ha mostrado convencido de que "la determinación y el esfuerzo de todos para superar esta situación es aún mayor". Por ello, insistió en "no especular con próximas fechas y centrar los esfuerzos en superar la crisis sanitaria, reforzar la protección social y trabajar en la reactivación económica de la ciudad". Por último, recordó al alcalde, Enrique Maya, que "la coordinación y la colaboración entre los grupos municipales es fundamental para actuar con la mayor eficacia posible".

"Se debería haber reunido a la Mesa de los Sanfermines e informar al Pleno" Joseba asiron Portavoz de EH Bildu

"La situación que vivimos no deja otra posibilidad en este momento" Maite Esporrín Portavoz del PSN