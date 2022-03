Una nueva hamburguesería aterriza en el corazón de Pamplona

Licenciada en ciencias de la geografía, bailarina, periodista en prensa escrita, locutora de radio y televisión, presentadora de eventos y espectáculos y desde ahora... chef y dueña de la nueva hamburguesería Salazar Burguer, en el Centro Comercial Avenida, en la calle San Ignacio, 8, de Pamplona. "Durante la pandemia, he trabajado intermitentemente y siempre había querido regentar un negocio de hostelería. Años atrás, había trabajado cerquita de aquí, me gustaba esta localización, se me presentó la oportunidad y no dudé porque soy una apasionada del arte culinario, me encanta cocinar", comenta María Salazar, natural de Cuba, que este viernes inaugura la hamburguesería a lo grande, con un concierto de Chuchín Ibañez a partir de las 19:00 horas.

María Salazar se crío en un ambiente culinario y su abuela, su madre y su suegra le inculcaron la pasión por la buena gastronomía. "Me enseñaron a cocinar perfectamente", agradece. También le forjó un profesor muy especial, Karlos Arguiñano, al que considera su mentor. "Hace 24 años dejé Cuba, un país que ofrece a los jóvenes la oportunidad de salir porque va de mal en peor. Me casé con un español, vinimos a vivir aquí, empecé a ver sus programas de televisión y me compré todos sus libros de recetas. Arguiñano es el mejor, me fascina y he aprendido mucho de él", elogia.

La pasión culinaria fue in crescendo y decidió ponerse delante de una cámara en la cocina de su casa y compartir en internet su amor por los fogones y sus recetas personales. María se abrió un canal en YouTube, Azucarmania, y cuentas de Facebook e Instagram. "Fue un boom, los vídeos empezaron a tener gran difusión y ahora tengo más de 22.00 seguidores. La gente me empezó a reclamar recetas, recetas y más recetas así que decidí montar mi propio restaurante en Pamplona", recuerda.

María Salazar, nueva dueña de la hamburguesería Salazar Burger

Salazar Burguer, explica, cuenta con una amplia variedad de hamburguesas: de chuletón, de ternera, de cerdo, de pollo, vegetales, especiales para niños... "Siempre las acompañamos con bacon y queso. Disponemos de una gran variedad de quesos. Por ejemplo, hay una hamburguesa que le llamamos 'Como una cabra', porque lleva queso de cabra", señala María.

A María, de buen apetito, le gusta preparar y comer "de todo" porque "está rico y a la gente le gusta", bromea. Por eso, el establecimiento será hamburguesería durante las comidas y cenas, pero también ofrecerá desayunos, almuerzos y meriendas "porque a los pamploneses les gusta lo típico de aquí. La cazuelica, el pintxo...", indica. Salazar Burguer dispondrá de platos combinados, bocadillos variados, cazuelas, callos y diferentes tipos de "almuerzicos": huevos con jamón, con tocino, con ajoarriero, con bacon, con txistorra... "Voy a poder demostrar todo mi arte culinario", afirma risueña.

Concierto de chuchín

La hamburguesería levantó la persiana el lunes, pero esta viernes, a partir de las 19:00 horas, realizará la inauguración, "una gran fiesta", que correrá a cargo del cantante Chuchín Ibañez. "Espero que sea una tarde bonita. Yo quiero dar a mi gente algo especial en el día de mi inauguración y si está Chuchín va ser espectacular la que se va a montar aquí", augura.

El concierto, subraya, va a ser gratuito para todas las personas que se acerquen a la hamburguesería a "degustar lo que ofrecemos y pasar un buen rato con Chuchín y sus canciones. Es un gran cantante, es el maestro, una persona maravillosa por dentro y por fuera. Vamos, lo máximo", halaga.

María conoció a Chuchín gracias a su faceta periodística. "Hace un año, le entrevisté en la Rochapea, a través de mi amigo Patxi Mendive, que en esa época era dueño del bar La Taula. Desde entonces, hemos mantenido una muy buena relación", incide. La hamburguesería cuenta con un aforo, sumando el interior y la terraza, de 40 personas y lo llevarán María y otros dos empleados.

