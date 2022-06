El Consejo de Navarra avala la Ley del PAI y defiende su encaje en el marco constitucional

El Consejo de Navarra considera que la ley aprobada por Navarra Suma y el PSN para estabilizar 350 plazas de docentes del PAI, y en la que se aboga por convertir el programa de aprendizaje en inglés en un modelo lingüístico "se adecua al ordenamiento jurídico". La resolución no es vinculante, pero supone un respaldo para las posiciones de los dos grupos proponentes, que sacaron adelante la ley en contra del resto del grupos y de la mayoría sindical, que advierten del riesgo de que el proceso de selección de puestos derive en una "inseguridad jurídica".

Los argumentos del Consejo de Navarra

Satisfacción del PSN

La resolución, que se ha difundido esta tarde, señala sin embargo que la proposición de Ley Foral por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitarioEl Consejo de Navarra señala además que el texto "se acomoda a las competencias de Navarra" y "se muestraa la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".El dictamen no tiene en cualquier caso consecuencias prácticas. Cuenta además con el apoyo del Gobierno central , que públicamente ha dado su apoyo a la normativa que ha promovido el PSN, y ni PP ni Vox, los otros dos grupos que podrían hacerlo, han optado por llevarla al Tribunal Constitucional,Sí lo habían hecho los socios del Gobierno foral.. Los tres grupos advertían que crear un cuerpo de profesorado propio al margen del cuerpo estatal, como plantea la ley, ycontraviene la normativa estatal, lo que podría generar problemas en el futuro.El, y concluye que, en base a la Amejoramiento, la Comunidad Foral tiene competencias en Función Pública y que por lo tanto puede crear su propio cuerpo de empleados públicos con las condiciones que considere adecuadas. No considera además que el requisito de inglés sea discriminatorio con quienes no tienen la titulación,La ley del PAI da así un paso más,. De hecho, la mayor parte de las plazas de profesorado que prevé estabilizar la oferta de empleo público son precisamente las del PAI , con requisito de inglés.Queda en cualquier caso la vía administrativa, a la que algunos sindicatos u opositores podrían recurrir en el futuro cuando las plazas salgan a concurso. Una opción que no han descartado, pero que tiene también su complejidad jurídica, dado que lo que se analizaría en ese caso sería el marco legal,El Consejo de Navarra hace suyo así el argumento del Gobierno foral , que ha rebatido las dudas jurídicas. En ese sentido, el órgano consultivo concluye que la Ley del PAI, sino desde "las competencias de Navarra en materia de ordenación del régimen estatutario de la función pública". Y en ese ámbito"en el reconocimiento de un derecho histórico"."De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprende con claridad meridiana que el hecho cierto de quey, más en concreto, de régimen estatutario de los funcionarios", apunta el Consejo, que matiza que Navarra "no tiene competencias ilimitadas sobre esta materia".No obstante, el dictamen señala quede las plazas de funcionarios públicos ni, por consiguiente, a la acreditación de competencias lingüísticas en lenguas extranjeras no debe llevar a concluir inmediatamente que la proposición de Ley Foral vaya más allá del ámbito competencial que le es propio".Concluye así que, sino que sus límites vienen dados por la necesidad de no afectar a la unidad constitucional y el respeto a los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconoce a los funcionarios públicos docentes".En ese sentido, y respecto a la exigencia de la titulación C1 de inglés,, y la acreditación de manera objetiva de un determinado nivel de competencia lingüística", que es una "consecuencia lógica" de la convocatoria de dichas plazas y que "no parece afectar al ámbito esencial de los derechos y deberes de los funcionarios".ni las condiciones esenciales de ingreso a los mismos".La resolución ha sido recibida con satisfacción por parte del PSN, que en una nota han celebrado que "el Consejo de Navarraen la presentación de propuestas que permiten mejorar Navarra".